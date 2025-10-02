　
社會 社會焦點 保障人權

機車騎人行道撞緣石　騎士慘摔翻滾影片曝！虎尾警回應了

記者游瓊華、潘鳳威／雲林報導

虎尾高鐵特區昨日晚間發生一起機車自撞事故。一名騎士行駛於建成路旁的人行道上，疑未注意路況撞上緣石倒地。警方提醒，用路人勿行駛人行道，違者將處600元以上1800元以下罰緩。

▲虎尾高鐵特區昨日一名機車騎士行駛於人行道撞上石緣翻車 。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲虎尾高鐵特區昨日一名機車騎士行駛於人行道撞上緣石翻車 。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

有民眾在知名行車紀錄器YouTube平台上傳一支影片，畫面中，一名機車騎士於昨(1)日晚間6時15分，行駛在虎尾高鐵特區建成路的中央分隔島人行道上，然而行駛到人行道末端時，疑似未注意前方路況撞上緣石。由於緣石與路面高低差將近15公分，機車與騎士瞬間往前翻滾了一圈倒地。而騎在正常道路上的影片提供者聽聞「碰」的一聲，也當場嚇到直呼「哇X」。

▲虎尾高鐵特區昨日一名機車騎士行駛於人行道撞上石緣翻車 。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲虎尾高鐵特區建成路旁的中央分隔島人行道 。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

畫面一出立即吸引眾多網友討論，紛紛斥責該騎士的行為，並諷刺「愛騎嘛！繼續騎啊」、「有違(為)青年，上人行道立馬就睡」、「在地好青年」、「87分不能再高了」。

虎尾分局表示該名騎士已違規，若影片提供者有該部機車車號影像可提供警方逕行舉發，或可上傳至雲林縣警察局交通違規檢舉專區網站檢舉。

警方呼籲用路人，依道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款規定，汽、機車不得行駛於人行道，違者可處600元以上1800元以下罰緩，民眾駕駛各類車需遵守交通安全規則並注意號誌、標誌標線指示行駛，以確保自身與用路人安全。

▲虎尾高鐵特區昨日一名機車騎士行駛於人行道撞上石緣翻車 。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

10/01 全台詐欺最新數據

426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時
日本返台一刷護照「海關秒現身」　行李都檢查！他驚：開始嚴查了
0分！AirPods Pro 3被判「完全無法維修」
女子公園遭性侵！還被拍照傳給男友
恐怖喪屍開賓士連撞28車！　爆胎停路邊
獨／直擊光復救災超人「手在抖」！原因藏洋蔥

酷航推限定版彩繪YouBike　即起拍照抽1.9萬元機票抵用券

成龍同框女明星遭批「過度親密」　黑歷史照片被挖…出手背後環抱

胡瓜誇讚小禎男友！爆見面「他狂發抖」　認很會看人：早勸不要嫁李進良

屏東縣114年度地籍圖重測成果10/1公告　5處公告場可閱覽

快訊／蛋草犯！2小草蛋洗民進黨部門口遭起訴　民進黨回應了

台灣LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改　錯過收不回

連假來了屏東縣警啟動疏導網　中秋回家旅遊不塞車

聲寶援助花蓮災民　以實際行動守護家園

AI驅動企業升級、鏈結全球市場　台北數位應用博覽會助數位轉型

《惡靈古堡9》「傳聞」滿天飛　製作人不滿沒證實玩家卻堅定相信

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

事故虎尾高鐵機車違規

