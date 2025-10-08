森林市集開趴！雙十連假林後四林體驗「秋冬林饗」

▲「林間日和市」活動。(圖／林業及自然保育署屏東分署提供)

記者陳崑福／屏東報導

農業部林業及自然保育署屏東分署於10月11日（六）與12日（日）在林後四林平地森林園區，舉辦「林間日和市・秋冬林饗」市集活動，邀請民眾參與。

活動將於每日上午11時至下午5時，於無患子森林步道登場。現場集結多組在地手作、文創與風味餐飲攤位，讓人一邊感受森林氣息，一邊體驗職人手作的溫度。每日下午2時至4時，還有「森林 Live 演唱」療癒登場──10月11日由 Just 4 fun 樂團（Howard & Shanie） 帶來輕快旋律，10月12日則由 蔡哲偉 以溫暖歌聲陪伴每一位漫步林間的旅人。

現場推出「LINE 問答挑戰」，答對問題就能獲得限量帆布袋或小禮物，把可愛的森感回憶帶回家。

▲「林間日和市」活動。(圖／林業及自然保育署屏東分署提供)

林後四林平地森林園區推廣「無痕山林」理念，歡迎大家自備餐具、購物袋及水瓶，一起讓活動更環保。園區可自行開車抵達，或從潮州車站搭乘605號公車（週末行駛）。建議穿著舒適鞋具、攜帶防蚊用品，並請攜帶寵物的遊客全程繫繩。

林業及自然保育署屏東分署表示，秋天的林後四林，陽光柔和、氣溫剛好。不論是在無患子步道散步、於二峰圳溪畔踩水，還是坐在樹下聽一首歌，都是放鬆身心的最佳選擇。邀請民眾利用這個連假，讓自己離開城市的節奏，到森林裡深呼吸。