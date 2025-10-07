南投茶博feat.國慶焰火、跨世代演唱會　開幕3天吸30萬人潮

▲南投茶博人潮洶湧，千人茶會茶席飄香。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第15屆南投世界茶業博覽會4日開幕，縣政府統計前三天活動已累計湧入30萬人潮、銷售金額約達5000萬元，重頭戲之一的「千人茶會」也於6日下午在中興大操場登場，安排350席各具特色的茶席熱情迎賓。

縣長許淑華昨天偕同彰化縣長王惠美、縣議員林儒暘、前縣長林明溱及多位來賓，在夕陽下與上千名來自各地的愛茶人士齊聚青青草地，一起泡ㄧ壺青茶或烏龍茶，各飄茶香，場面悠閒溫馨，並品茶、看表演，體驗視覺、聽覺、嗅覺三重享受；王惠美也特別為攤商加油打氣，同時行銷中部觀光及彰縣將在國慶連假期間推動的活動。

許淑華說，本屆茶博會展館內容豐富、精彩活動接力登場，至6日已吸引30萬人次，雖因中興會堂封館整修，部分展館分散在他處，經縣府用心規劃調整，仍希望能讓攤商滿意、業績長紅；另結合茶鄉小旅行、國慶焰火等活動，對全縣農民朋友及觀光旅宿等相關行業的生意，已產生很多正面提升的效應，她連日在茶博會場觀察，也聽到很多外縣市遊客以及在地南投鄉親，對茶博及一心二夜演唱會帶來的人潮商機表達相當的肯定。

許淑華也感謝王惠美特別來參觀茶博會及參與千人茶會，希望藉互相交流、訊息合作，讓所有遊客可就國慶連假行程早做規劃；例如在9月到11月期間是「消費好康月」，只要在南投消費滿500元就可參加抽獎，彰化縣也有類似活動；王惠美除邀請國人到南投欣賞國慶焰火，也歡迎在10月10日至10月26日到彰縣參加「台灣設計展」，分別在彰化市、鹿港鎮、田尾鄉、田中鎮開辦15個展覽館，另有鹿港潮派音樂季、田尾走秀等精彩活動。