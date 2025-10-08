　
周休3日「舒服到回不去」效率更好　一票人推爆：休這1天更完美

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲網友喊話周休三日能實行。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

教師、中秋與雙十接連爽放，讓上班族體驗周休三日的美夢！一名網友認為，周休二日「根本還沒開始放就結束了」，什麼事都不敢排；反觀連休四天又會產生返工焦慮，「會開始害怕上班、抗拒回公司」，因此他認真提出「周休三日」才是工作與生活的完美平衡，不少網友另類建議，「若星期三固定放假也很讚！」

一名網友在PTT分享看法，他認為常規的周休二日，感覺還沒開始休息就要上班了，「只有兩天什麼事也都不敢做」；若一口氣休到4天的話，反而容易出現心理落差，「會開始害怕上班、抗拒要回公司工作了！」

而周休三日則是剛剛好，原PO希望有朝一日台灣能實施這個福利，「三天真的覺得最舒服，差不多休息夠了，該繼續工作了。」最後，原PO也想詢問大家看法，「周休三日是不是工作與生活最平衡的模式？」

貼文一出，大票網友狂讚「周休三日舒服+1」、「台灣有周休三日的公司呀，怕你進不去而已」、「周休三日真的舒服 至少每月1-2次」、「說實在話，周休三日上班，目前打聽下來大家都覺得工作上非常有效率，不會因為疲勞拉低工作效率，只上四天大家只會想要盡快完成工作，然後回家放假休息」、「股票少賠一天」。

不少人還提出另類建議，認為安排禮拜三「中段休假」最完美，「若星期三固定放假也很讚」、「確實啊，但最好是休禮拜三，整個心態超健康」、「休禮拜三，上兩天班的疲勞不會累積」、「我覺得放禮拜三剛好 這樣只有連上兩天 很多人實際上體力跟心力沒辦法應付四、五天的」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

