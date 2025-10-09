21歲女遭母囚禁3年！剩30公斤被餓死　中秋悲涼出殯僅姊1人送行

▲長期被囚禁、遭活活餓死的台中大甲21歲陳姓女子日前出殯，但其生前孤單，死後依舊淒涼，人生最後一程僅有姊姊跟幾位同學現身。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

中秋節是闔家團圓的日子，對台中大甲21歲的陳姓女子來說，卻是她孤單走完人生最後一程的悲涼告別。陳女9月時被發現遭詹姓母親長期囚禁在孝親房內，疑似活活餓死，時間可能長達三年，她被發現時，體重僅30公斤。陳女在中秋節當天出殯，但現場陳家僅姊姊一人送她最後一程；陳女生前孤單，死後依舊淒涼，整起事件從生到死，都讓人心碎不捨。

陳女因母親在3年前幫她辦完高中休學後，就被拘禁在家極少出門，也不給手機、或平板等任何可對外聯繫的通訊設備；期間她曾因飢餓難耐偷偷走出房間，只為了想找食物吃，結果竟被母親毒打一頓，之後疑礙於親生母親暴力，儘管房門鎖只是簡單的喇叭鎖，明明可以自行打開，卻再也不敢踏出房門一步，最後竟被活活餓死。

9月25日陳女房間飄出異味，陳父發現不對勁、破門而入，才驚見女兒死亡多時，報警處理。全案檢方依拘禁致死罪將詹女聲押獲准，丈夫陳男依妨害自由罪10萬元交保，陳女經解剖由法醫初判，死因是長期極度嚴重營養不良，遺體上無明顯致命性外傷。

陳女的母親、詹姓女子涉嫌囚禁虐待、親手將女兒推向死亡，法院認定有涉嫌湮滅證據及串證之虞，裁定羈押禁見，而陳父因「白髮人不能送黑髮人」的傳統習俗缺席，加上疑似虐死她的虎媽已遭收押，陳女最後一程僅有姊姊現身，還有幾位同學到場致意，之後就火化晉塔於大甲鐵砧山納骨塔，這場極簡的儀式，連見慣生死的葬儀社人員都忍不住鼻酸，私下透露：「很少見過這麼簡易淒涼的後事。」