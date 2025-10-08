　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中「台灣女孩日」影像比賽頒獎！　金銀銅獎得主出爐

▲▼ 。（圖／台中市政府社會局提供）

▲台中市政府社會局今協同台灣陽光婦女協會，舉辦「影像發聲：女孩視界！性平無界！」分享會活動。（圖／台中市政府社會局提供，下同）

記者白珈陽／台中報導

為響應10月11日「台灣女孩日」，台中市政府社會局委託社團法人台灣陽光婦女協會，今（8）日於台中家事商業高級中等學校舉辦「影像發聲：女孩視界！性平無界！」頒獎典禮暨映後分享會。社會局說，台灣在推動女孩權益與性別平等上已有相當進展，但在網路社群中，仍能看見性別刻板印象、言語歧視或數位性別暴力的影響。如何讓女孩有空間被聽見、被看見，是這次活動最核心的意義。

社會局長廖靜芝指出，本次徵件活動聚焦於青少女高度關注的5大議題：女孩權益、校園霸凌與性騷擾防範、數位性別暴力、身體自主權、多元性別。活動自啟動以來，不僅有近百位女孩參與創作，更在人氣投票階段，吸引數百位青少女與一般民眾熱情支持，顯示社會各界對女孩議題的高度重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

社會局表示，女孩們透過鏡頭，訴說她們的故事，展現出細膩而真摯的視角。這些作品既有對不公現象的勇敢揭露，也有來自生活日常的深情觀察，拼湊出一幅屬於「女孩世代」的時代樣貌。

▲▼ 。（圖／台中市政府社會局提供）

社會局強調，性別議題存在於日常每一個角落，台中市政府持續推動性別主流化政策，並落實《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW），積極實現聯合國永續發展目標SDG 5：「性別平等」。透過今年【影像發聲：女孩視界！性平無界！】活動，不僅讓女孩勇敢表達，也讓社會大眾看見：女孩的聲音不容忽視，她們正以行動改變世界。

得獎名單如下：

 金獎：《爸爸讓我勇敢做自己》以父子親情描繪自我認同與性別氣質的接納，呈現家人支持對多元性別的重要意義。

 銀獎：《不是我的錯》揭示數位性別暴力與私密影像外流的傷害，呼籲社會正視並尊重身體自主。

 銀獎：《發聲者》聚焦校園霸凌與數位性別暴力，強調「人人都能成為發聲者」的重要性。

 銅獎：《轉發前一秒》以故事提醒大眾：在轉發不明訊息前，別忽略其可能對他人身體自主與人權造成的傷害。

 銅獎：《誰說的算？我們！》從生活細節揭露性別刻板印象，傳遞女孩渴望自由與真實自我的心聲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
自家怪手挖到老闆娘！　吊車大王也出力
顏正國「遺照露燦爛笑容」成最後告別　圈內好友心急提前弔唁
快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回
「特遣超人」徒步挺進堰塞湖　近距離畫面曝
16支監視器畫面曝！　幼兒園交出關鍵影片
在顏正國靈堂待6小時⋯李千娜、黃尚禾哀傷露面
7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光！10/13開賣
快訊／真是非常荒唐！知名YTR赴警局：我有一槍斃命的證據

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　一票人勸分手：黑洞水很深

台灣健身網紅猝逝遭傳「用藥過量」！家屬悲曝死因：請停止造謠

買車票、做蛋白棒！美籍網紅救災「存款剩2元」　突收2萬贊助哭了

明後天3地降雨增　「娜克莉」最快周六迴轉不影響台灣

教師身心調適假雙十節起實施　教育部：代課鐘點費由政府支出

國小畢旅「3天2夜」快破萬！完整行程曝光　家長臉綠了

台中「台灣女孩日」影像比賽頒獎！　金銀銅獎得主出爐

泥濘的鐵道超人！台鐵花蓮道班夜戰「沉落效應」　只盼對等待遇

顏正國50歲肺腺癌逝！蘇一峰推這檢驗比X光更有用

質疑店家「提拉米蘇是假的」缺少4要素：只是小蛋糕！他慘被告

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　一票人勸分手：黑洞水很深

台灣健身網紅猝逝遭傳「用藥過量」！家屬悲曝死因：請停止造謠

買車票、做蛋白棒！美籍網紅救災「存款剩2元」　突收2萬贊助哭了

明後天3地降雨增　「娜克莉」最快周六迴轉不影響台灣

教師身心調適假雙十節起實施　教育部：代課鐘點費由政府支出

國小畢旅「3天2夜」快破萬！完整行程曝光　家長臉綠了

台中「台灣女孩日」影像比賽頒獎！　金銀銅獎得主出爐

泥濘的鐵道超人！台鐵花蓮道班夜戰「沉落效應」　只盼對等待遇

顏正國50歲肺腺癌逝！蘇一峰推這檢驗比X光更有用

質疑店家「提拉米蘇是假的」缺少4要素：只是小蛋糕！他慘被告

曹佑寧最新CP搭擋曝光！　被問異性造型…害羞認了最愛王淨穿這樣

柏金斯預測湖人略勝勇士一籌　點名里夫斯是關鍵第3得分點

楊謹華、柯佳嬿相約聚餐「8點就睏」　3度爭金鐘視后私下話題曝

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

路口被撞飛「機車炸成火球」19歲聯大生頭部重傷　開刀搶命中

顏正國「遺照露燦爛笑容」成最後告別　圈內好友心急提前弔唁

兵推結果曝！台灣天然氣庫存「僅撐11天」　北京1手段形同封鎖

樂麵屋汐止遠雄店10/10開幕　原味豚骨拉麵限量特價10元

台灣健身網紅猝逝遭傳「用藥過量」！家屬悲曝死因：請停止造謠

輝達進駐北士科卡關　黃捷喊話：來高雄一定不會後悔

【軟糖拔牙術】韓國爸這招輕鬆幫小孩拔牙！

生活熱門新聞

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

日本搭機「行李箱突被偷走」偷竊手法曝！一票人受害

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

新竹市發錢！5000元消費金領取資格曝　

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

雙語幼兒園遭爆「膠帶封嘴、打臉虐童」　創辦人正面開戰！

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

更多熱門

相關新聞

舊玉市改建商場開工　台中登全台商業投資最熱城市

舊玉市改建商場開工　台中登全台商業投資最熱城市

內政部營建署最新統計顯示，前7月全台商業類建築使用執照核發樓地板面積達15萬8434坪，雖較去年同期略減，但台中市以9萬3562坪、年增17倍之姿衝上全國第一，成為全台商業投資最熱城市。

男摔車慘死！機車倒插卡50公分水溝

男摔車慘死！機車倒插卡50公分水溝

東森購物捐贈衛生棉　攜手基隆推動月經平權

東森購物捐贈衛生棉　攜手基隆推動月經平權

急性虹彩炎誤當結膜炎　OL紅眼險瞎

急性虹彩炎誤當結膜炎　OL紅眼險瞎

即／台中公園日月湖驚見男性浮屍！

即／台中公園日月湖驚見男性浮屍！

關鍵字：

女孩日性別平等青少女影像徵件台中

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面