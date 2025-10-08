台中「台灣女孩日」影像比賽頒獎！　金銀銅獎得主出爐

▲台中市政府社會局今協同台灣陽光婦女協會，舉辦「影像發聲：女孩視界！性平無界！」分享會活動。（圖／台中市政府社會局提供，下同）



記者白珈陽／台中報導

為響應10月11日「台灣女孩日」，台中市政府社會局委託社團法人台灣陽光婦女協會，今（8）日於台中家事商業高級中等學校舉辦「影像發聲：女孩視界！性平無界！」頒獎典禮暨映後分享會。社會局說，台灣在推動女孩權益與性別平等上已有相當進展，但在網路社群中，仍能看見性別刻板印象、言語歧視或數位性別暴力的影響。如何讓女孩有空間被聽見、被看見，是這次活動最核心的意義。

社會局長廖靜芝指出，本次徵件活動聚焦於青少女高度關注的5大議題：女孩權益、校園霸凌與性騷擾防範、數位性別暴力、身體自主權、多元性別。活動自啟動以來，不僅有近百位女孩參與創作，更在人氣投票階段，吸引數百位青少女與一般民眾熱情支持，顯示社會各界對女孩議題的高度重視。

社會局表示，女孩們透過鏡頭，訴說她們的故事，展現出細膩而真摯的視角。這些作品既有對不公現象的勇敢揭露，也有來自生活日常的深情觀察，拼湊出一幅屬於「女孩世代」的時代樣貌。

社會局強調，性別議題存在於日常每一個角落，台中市政府持續推動性別主流化政策，並落實《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW），積極實現聯合國永續發展目標SDG 5：「性別平等」。透過今年【影像發聲：女孩視界！性平無界！】活動，不僅讓女孩勇敢表達，也讓社會大眾看見：女孩的聲音不容忽視，她們正以行動改變世界。

得獎名單如下：

金獎：《爸爸讓我勇敢做自己》以父子親情描繪自我認同與性別氣質的接納，呈現家人支持對多元性別的重要意義。

銀獎：《不是我的錯》揭示數位性別暴力與私密影像外流的傷害，呼籲社會正視並尊重身體自主。

銀獎：《發聲者》聚焦校園霸凌與數位性別暴力，強調「人人都能成為發聲者」的重要性。

銅獎：《轉發前一秒》以故事提醒大眾：在轉發不明訊息前，別忽略其可能對他人身體自主與人權造成的傷害。

銅獎：《誰說的算？我們！》從生活細節揭露性別刻板印象，傳遞女孩渴望自由與真實自我的心聲。