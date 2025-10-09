睡夢中遭「飛車奪命」！台中茶葉行凌晨遭撞　年邁母慘死兒受傷

▲台中自小客凌晨撞進茶葉行，母子1死1傷。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中市西區五權路、五權西路口一家小有名氣的茶葉行今(9日)凌晨3時21分許傳出一起離奇車禍，一名劉姓男子(43歲)駕駛自小客行經該處時，突因不明原因失控撞進茶葉行內，導致睡在一樓的87歲張李姓老婦當場慘死，而同房的兒子張男(61歲)頭部也受傷，送往中國醫治療。目前詳細車禍原因還有待警方進一步釐清。

警方調查，劉男凌晨駕車行經五權路、五權西路口時，突然失控撞進一旁民宅內，住宅一樓大門當場被撞破，劉男轎車一路衝進室內、撞進臥房中；而當時房內的張李姓老婦、與兒子張男正在睡夢中，未料一台轎車竟會突然衝入，首當其中的張李姓老婦當場慘死，兒子張男則是頭部受傷，意識清楚，送醫治療後沒有生命危險；而肇事的劉男當下意識模糊，同樣送往中國醫治療。

據了解，遭撞的民宅為當地一家小有名氣的茶葉行，是當地經營38年的老店，死者張李婦是負責人，由於年邁行動不便，因此兒子張男便在一樓設置臥房，晚上也與母親同睡，方便就近照料母親的生活起居，未料媽媽竟會在睡夢中遭飛車奪命。

警方指出，目前已向檢察官聲請核發鑑定許可書，以釐清劉男是否涉及酒駕或毒駕等情事；警方強調，後續將全力調查事故原因，依法嚴辦涉案情事，並呼籲用路人行經住宅區時務必減速慢行、保持專注，避免因意識模糊或分心導致嚴重後果。警方將持續加強夜間巡查，以維護交通秩序與民眾安安全。