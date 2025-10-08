台北故宮切割北京「文物南遷展」　沈春池基金會回應：為歷史補缺

▲針對北京故宮辦《故宮文物南遷紀念展》，台北故宮澄清「非官方合作」。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林育綾／台北報導

故宮建院百年，卻爆出兩岸各自表述爭議。沈春池文教基金會與北京故宮博物院共同舉辦《故宮文物南遷紀念展》，不過台北的「國立故宮博物院」日前發出澄清聲明「非官方主辦」。而沈春池今（8日）再度回應，2年前辦此展時基於慎重，多次前往台北故宮交流，但礙於兩岸關係，基金會在洽詢多位學者後，決定以民間團體身分接下此重任，目的為補缺故宮文物「遷台」的重要環節。

沈春池文教基金會日前發布，為了紀念故宮博物院建院100周年，特別與北京故宮博物聯合主辦《故宮文物南遷紀念展》，更稱這是兩岸首度共同合作，完整梳理故宮文物歷經戰火、遷徙萬里的艱辛歷程。展覽自9月30日起至12月30日在北京故宮開展，還強調「特別補齊了文物遷台後的區塊，以及南遷時的典藏文物，不僅讓南遷史料更加完整，也讓展覽內容更加豐富」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

●台北「國立故宮博物院」澄清

不過國立故宮博物院在10月6日發出澄清表示，北京故宮的「故宮文物南遷紀念展」為民間沈春池文教基金會與北京故宮聯合主辦，並非台北故宮與北京故宮的官方合作展覽。

台北故宮強調，目前慶祝百年院慶，正籌備和推出多項特展，包括《皕宋——故宮宋版圖書觀止》、《千年神遇——北宋西園雅集傳奇》與《甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展》，在10月起陸續登場，與北京展覽並無關聯。

國立故宮博物院表示，百年院慶以「故宮100+」為主軸，強調故宮從100「繼續往前」，邁向百年「新故宮」，除了有系列精彩特展，也推出故宮老照片徵集活動、百年紀念文創商品，以及《故宮大事錄要續編》、《故宮時光－新聞集錦》院慶專書等，邀請民眾到故宮南北院區共慶。

對於「新故宮計畫」，國立故宮博物院院長蕭宗煌曾受訪說明，理解許多人聽到「故宮」仍有複雜情感，因其原址在北京，但從史實、史料、史觀來看，故宮的發展可分為四個階段。

他說，故宮文物1949年隨國民政府遷台是不可改變的史實，然而「史觀」會隨時代與觀點轉化。如今台北故宮進入第四階段，即2000年以後的「轉型時期」，不再只是以歷史軸線展示文物，而是以新的策展脈絡，加上當代視角，讓觀眾從文物中找到「與生活的共鳴」，這也是「新故宮計畫」的核心。

蕭宗煌舉例，故宮曾經以「阿哥上學去」展覽呈現皇子教育，小學生來參觀時，比對課表產生共鳴與討論，這正是歷史與生活對話的方式。他強調，北京、香港的故宮都不是重點，台北故宮將以民主社會「全民的公共博物館」定位前進，「就是做我們自己」。

●沈春池基金會回應

針對台北故宮以「非官方」切割，沈春池文教基金會今（8日）再度發出新聞稿回應表示，2年前北京故宮邀請基金會合作 《故宮文物南遷紀念展》時，基於慎重，基金會曾多次前往台北故宮博物院，與相關人員及長官進行交流。

不過之後理解，礙於兩岸故宮的「稱謂」問題及現今兩岸關係，沈春池文教基金會雖身為民間團體，但長期從事兩岸文化工作，在洽詢過多位故宮相關專家學者後，決定接下此重任。沈春池基金會強調「畢竟，在故宮文物南遷歷程中，『遷台』是不可缺少的重要環節」。

▲沈春池文教基金會與北京故宮博物院共同舉辦《故宮文物南遷紀念展》。（圖／沈春池文教基金會提供）

沈春池基金會說明，抗日戰爭爆發後，為避免紫禁城內的國寶受戰火波及，故宮博物院展開了一場長達20餘年的文物大遷徙，期間包括南運上海、籌設分院；西遷東歸，以至遷台北返，過程中先人們以生命典守文物，在動盪年代裡守護了中華文化的傳承命脈。

沈春池文教基金會表示，《故宮文物南遷紀念展》以基金會多年來對遷台歷史的研究與紀錄，策劃「文物遷台」展覽區塊。不僅訪問了親歷故宮文物遷台的前輩，如當時押運文物來台的索予明先生、前台北故宮博物院副院長莊尚嚴之子莊嚴，也採訪多位故宮相關學者，如台北故宮博物院前院長馮明珠等人。

此外也收集當年參與押運國寶的莊尚嚴、那志良、索予明等三位先賢的生平與收藏，包含遷台時的相關文件、書籍與個人物品，透過豐富的口述歷史影音、珍貴的典藏文物等多元形式，呈現當年故宮文物遷台，以及遷台後在霧峰北溝沉潛、於台北外雙溪建制的過程。

▲▼沈春池文教基金會與北京故宮博物院共同舉辦《故宮文物南遷紀念展》。（圖／沈春池文教基金會提供）