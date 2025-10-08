　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北故宮切割北京「文物南遷展」　沈春池基金會回應：為歷史補缺

▲▼台北故宮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲針對北京故宮辦《故宮文物南遷紀念展》，台北故宮澄清「非官方合作」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林育綾／台北報導

故宮建院百年，卻爆出兩岸各自表述爭議。沈春池文教基金會與北京故宮博物院共同舉辦《故宮文物南遷紀念展》，不過台北的「國立故宮博物院」日前發出澄清聲明「非官方主辦」。而沈春池今（8日）再度回應，2年前辦此展時基於慎重，多次前往台北故宮交流，但礙於兩岸關係，基金會在洽詢多位學者後，決定以民間團體身分接下此重任，目的為補缺故宮文物「遷台」的重要環節。

沈春池文教基金會日前發布，為了紀念故宮博物院建院100周年，特別與北京故宮博物聯合主辦《故宮文物南遷紀念展》，更稱這是兩岸首度共同合作，完整梳理故宮文物歷經戰火、遷徙萬里的艱辛歷程。展覽自9月30日起至12月30日在北京故宮開展，還強調「特別補齊了文物遷台後的區塊，以及南遷時的典藏文物，不僅讓南遷史料更加完整，也讓展覽內容更加豐富」。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

●台北「國立故宮博物院」澄清

不過國立故宮博物院在10月6日發出澄清表示，北京故宮的「故宮文物南遷紀念展」為民間沈春池文教基金會與北京故宮聯合主辦，並非台北故宮與北京故宮的官方合作展覽。

台北故宮強調，目前慶祝百年院慶，正籌備和推出多項特展，包括《皕宋——故宮宋版圖書觀止》、《千年神遇——北宋西園雅集傳奇》與《甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展》，在10月起陸續登場，與北京展覽並無關聯。

國立故宮博物院表示，百年院慶以「故宮100+」為主軸，強調故宮從100「繼續往前」，邁向百年「新故宮」，除了有系列精彩特展，也推出故宮老照片徵集活動、百年紀念文創商品，以及《故宮大事錄要續編》、《故宮時光－新聞集錦》院慶專書等，邀請民眾到故宮南北院區共慶。

對於「新故宮計畫」，國立故宮博物院院長蕭宗煌曾受訪說明，理解許多人聽到「故宮」仍有複雜情感，因其原址在北京，但從史實、史料、史觀來看，故宮的發展可分為四個階段。

他說，故宮文物1949年隨國民政府遷台是不可改變的史實，然而「史觀」會隨時代與觀點轉化。如今台北故宮進入第四階段，即2000年以後的「轉型時期」，不再只是以歷史軸線展示文物，而是以新的策展脈絡，加上當代視角，讓觀眾從文物中找到「與生活的共鳴」，這也是「新故宮計畫」的核心。

蕭宗煌舉例，故宮曾經以「阿哥上學去」展覽呈現皇子教育，小學生來參觀時，比對課表產生共鳴與討論，這正是歷史與生活對話的方式。他強調，北京、香港的故宮都不是重點，台北故宮將以民主社會「全民的公共博物館」定位前進，「就是做我們自己」。

●沈春池基金會回應

針對台北故宮以「非官方」切割，沈春池文教基金會今（8日）再度發出新聞稿回應表示，2年前北京故宮邀請基金會合作 《故宮文物南遷紀念展》時，基於慎重，基金會曾多次前往台北故宮博物院，與相關人員及長官進行交流。

不過之後理解，礙於兩岸故宮的「稱謂」問題及現今兩岸關係，沈春池文教基金會雖身為民間團體，但長期從事兩岸文化工作，在洽詢過多位故宮相關專家學者後，決定接下此重任。沈春池基金會強調「畢竟，在故宮文物南遷歷程中，『遷台』是不可缺少的重要環節」。 

▲▼沈春池文教基金會與北京故宮博物院共同舉辦《故宮文物南遷紀念展》。（圖／沈春池文教基金會提供）

▲沈春池文教基金會與北京故宮博物院共同舉辦《故宮文物南遷紀念展》。（圖／沈春池文教基金會提供）

沈春池基金會說明，抗日戰爭爆發後，為避免紫禁城內的國寶受戰火波及，故宮博物院展開了一場長達20餘年的文物大遷徙，期間包括南運上海、籌設分院；西遷東歸，以至遷台北返，過程中先人們以生命典守文物，在動盪年代裡守護了中華文化的傳承命脈。 

沈春池文教基金會表示，《故宮文物南遷紀念展》以基金會多年來對遷台歷史的研究與紀錄，策劃「文物遷台」展覽區塊。不僅訪問了親歷故宮文物遷台的前輩，如當時押運文物來台的索予明先生、前台北故宮博物院副院長莊尚嚴之子莊嚴，也採訪多位故宮相關學者，如台北故宮博物院前院長馮明珠等人。

此外也收集當年參與押運國寶的莊尚嚴、那志良、索予明等三位先賢的生平與收藏，包含遷台時的相關文件、書籍與個人物品，透過豐富的口述歷史影音、珍貴的典藏文物等多元形式，呈現當年故宮文物遷台，以及遷台後在霧峰北溝沉潛、於台北外雙溪建制的過程。 

▲▼沈春池文教基金會與北京故宮博物院共同舉辦《故宮文物南遷紀念展》。（圖／沈春池文教基金會提供）

▲▼沈春池文教基金會與北京故宮博物院共同舉辦《故宮文物南遷紀念展》。（圖／沈春池文教基金會提供）

▲▼沈春池文教基金會與北京故宮博物院共同舉辦《故宮文物南遷紀念展》。（圖／沈春池文教基金會提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市府推薦T12基地給輝達！　李四川：有把握整合周邊私有地
快訊／砂石場遺體證實為失聯闆娘　光復洪災釀19死5失聯157
LINE用戶注意！11月起「3類人」終止服務
「時速149改成151」硬開高額罰單　國道警惡整飆仔...結
快訊／黑心豬腸確定重罰5400萬！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

名店「茗香園」疑爆食物中毒！女客控吃完上吐下瀉　店家回應了

寒露「4大轉骨生肖」年底最大爆發戶　屬兔偏財運旺、第一名贏得好人緣

比LINE視訊還穩「一票果粉卻不用」　網點頭：習慣是可怕的東西

台北故宮切割北京「文物南遷展」　沈春池基金會回應：為歷史補缺

台鐵國慶連假第二波「再加開6列次」　10/9開賣

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　一票人勸分手：黑洞水很深

台灣健身網紅猝逝遭傳「用藥過量」！家屬悲曝死因：請停止造謠

買車票、做蛋白棒！美籍網紅救災「存款剩2元」　突收2萬贊助哭了

明後天3地降雨增　「娜克莉」最快周六迴轉不影響台灣

教師身心調適假雙十節起實施　教育部：代課鐘點費由政府支出

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

名店「茗香園」疑爆食物中毒！女客控吃完上吐下瀉　店家回應了

寒露「4大轉骨生肖」年底最大爆發戶　屬兔偏財運旺、第一名贏得好人緣

比LINE視訊還穩「一票果粉卻不用」　網點頭：習慣是可怕的東西

台北故宮切割北京「文物南遷展」　沈春池基金會回應：為歷史補缺

台鐵國慶連假第二波「再加開6列次」　10/9開賣

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　一票人勸分手：黑洞水很深

台灣健身網紅猝逝遭傳「用藥過量」！家屬悲曝死因：請停止造謠

買車票、做蛋白棒！美籍網紅救災「存款剩2元」　突收2萬贊助哭了

明後天3地降雨增　「娜克莉」最快周六迴轉不影響台灣

教師身心調適假雙十節起實施　教育部：代課鐘點費由政府支出

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

砸4億打造！「大巨蛋秀泰影城」曝光　全台最多特殊影廳⋯一日限定半價體驗

拉美3友邦慶賀團訪台　外交部：以主賓身分出席國慶大會

于朦朧「潛規則」慘死延燒！　黃小琥認曾遭「霸王硬上弓」暴走了

提升公共工程品質　台東縣政府召開114年工程督導會報

王義川稱「青少年白目」要校園禁抖音　王世堅：政治界玻璃心

獨／網軍總司令逃柬被擄！賣慘向被害人求救　丁寧親弟怒批無恥

北市府推薦T12基地給輝達！　李四川：有把握整合周邊私有地

台東卑南溪現河川揚塵　縣府呼籲民眾加強防護

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」　浮潛觀光客目睹嚇壞

【軟糖拔牙術】韓國爸這招輕鬆幫小孩拔牙！

生活熱門新聞

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

日本搭機「行李箱突被偷走」偷竊手法曝！一票人受害

新竹市發錢！5000元消費金領取資格曝　

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

雙語幼兒園遭爆「膠帶封嘴、打臉虐童」　創辦人正面開戰！

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面