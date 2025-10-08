「中央社百年醜聞」　李永得揭謝幸恩「雙面記者」內幕

▲中央社董事長李永得8日在網路節目上，提及謝幸恩事件是中央社百年醜聞。（圖／翻攝YouTube頻道「台灣青一色」）

圖文／鏡週刊

中央社董事長李永得今（8）日接受網路節目《台灣青一色》專訪，首度正面談論前記者謝幸恩化名「蕭依依」發稿案。他坦言，這起事件堪稱中央社百年來最嚴重的醜聞，嚴重損害新聞信任與公信力，「需要很長時間才能彌補」。

李永得指出，事件曝光後，中央社立即成立調查小組約談謝幸恩，追查她進社後是否仍以「蕭依依」名義持續在《民報》發稿。約談時謝多次否認，但後續掌握到簡訊證據與關鍵證人證詞，證實她入社後仍以化名行使新聞採訪。李永得強調，這是中央社決定提告的關鍵原因。

根據本刊取得的資料，謝幸恩長期以兩種身份活動。她曾以「蕭依依」名義向立委林楚茵傳簡訊，詢問有關網軍群組議題，一年半後又用相同門號自稱中央社記者謝幸恩，再次發出採訪訊息。此舉讓林楚茵察覺異常，進而成為揭露事件的重要證據。

李永得表示，謝幸恩在中央社期間發稿量頗高，主管也肯定她的能力，直屬長官甚至連年給予甲等考績，「但這樣的行為破壞了新聞界最重要的信任」。他強調，中央社不追求聳動標題，始終堅持客觀報導，但這起事件卻動搖了社內同仁的信心，「這樣的損失，比任何人事異動都嚴重」。

對於外界如民眾黨主席黃國昌稱「謝幸恩的離開是中央社的損失」一說，李永得回應：「中央社的損失正是她的行為造成的，她離開反而是幫助。」目前中央社內部調查仍持續進行，民事求償已委任律師處理，預計下週將公布完整調查結果。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



