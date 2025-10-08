　
地方 地方焦點

長庚醫科嘉義新廠上樑　2026年下半年正式投產

▲▼ 長庚醫科公司嘉義新廠上樑預計2026年下半年營運打造醫療與速凍食品雙產線 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲▼ 長庚醫科公司嘉義新廠上樑預計2026年下半年營運打造醫療與速凍食品雙產線 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

長庚醫學科技股份有限公司(以下簡稱長庚醫科公司)嘉義廠興建工程今(8日)舉行上樑典禮，宣告35億元投資新廠進入重要里程碑。新廠位於嘉義馬稠後產業園區，規劃地上5層，樓地板面積達9,585坪，除將擴充醫療器材產能，更跨足速凍食品產業，預計2026年下半年正式投產啟用，為嘉義帶來醫療與食品產業的新量能。

▲▼ 長庚醫科公司嘉義新廠上樑預計2026年下半年營運打造醫療與速凍食品雙產線 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

上樑典禮由嘉義縣長翁章梁、經發處長李雅萍、衛生局長趙紋華、立委蔡易餘辦公室執行長涂建軒及嘉義長庚醫院院長楊仁宗等貴賓共同見證。長庚醫科公司董事長楊麗珠致詞表示，公司自1999年成立以來，已深耕醫材領域26年，是國內病床設備領導品牌。嘉義新廠將導入自動化、智慧化及節能化的生產管理，不僅能大幅提升醫療設備產能，包括各式電動病床、護理車及生理監測設備等，也將新設速凍工廠，提供長庚醫療體系住院病人、家屬與員工更安心便利的飲食選擇。

▲▼ 長庚醫科公司嘉義新廠上樑預計2026年下半年營運打造醫療與速凍食品雙產線 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

楊麗珠董事長指出，嘉義廠自去年6月動土以來，雖歷經颱風及缺工挑戰，但在嘉義縣政府大力支持下，逐步克服難關，今日順利上樑，意義格外重大。未來新廠投產後，長庚醫科公司將持續研發創新，提供優質產品，以實際行動守護國人健康，回饋社會。

嘉義縣長翁章梁致詞表示，長庚醫科廠房上樑象徵工程即將進入最後階段，新廠落腳馬稠後產業園區，不僅展現企業對嘉義的高度信心，也帶動地方產業升級。目前馬稠後一期已有26家廠商生產營運，二期亦有25家陸續進入興工階段，縣府將持續推動園區建設，打造更多元的產業聚落，期盼能與企業、學校及法人等共同合作，培育更多在地技術人才，帶動嘉義縣產業發展。

▲▼ 長庚醫科公司嘉義新廠上樑預計2026年下半年營運打造醫療與速凍食品雙產線 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

長庚醫科公司強調，嘉義新廠未來將成為智慧醫療設備與速凍食品製造的雙核心據點，不僅成為長庚醫療體系的強力後盾，也期盼持續與地方攜手合作，共同推動嘉義成為醫療與健康產業的重要基地。
 

10/07 全台詐欺最新數據

405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦
快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中
顏正國乾女兒賴嬌嬌心碎悼念　最後11字對話曝光
快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫
快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝
雙十國慶前夕！陸劍指賴清德撼樹蚍蜉　國台辦：統一必勝台獨必亡
緬甸節慶遭血洗！至少24死　孩童炸成碎片

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

長庚醫科嘉義新廠35億元投資醫療與速凍食品

