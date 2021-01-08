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20歲女大生爆頭亡！閨蜜跪地崩潰　計程車「違停殺人」法官判了

▲▼醫學系女大生閃公車遭輾斃　「違停公車格」小黃司機無罪。（圖／翻攝自爆料公社）

▲胡姓女大生看著閨蜜斷氣，當場跪地痛哭。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰、吳銘峯／台北報導

新北市2名長庚醫學系女大生2017年9月騎車回學校，結果途經中和中正路時，遇到一輛計程車違停在公車站，迫使公車併排停靠，她們只能切進內車道閃避，不料卻遭後方貨車撞上，導致後座20歲余女遭輾爆頭身亡。法院審理後，胡女被依過失致死判刑，而違停的鄭姓運將也難辭其咎，8日被判刑1年2個月定讞。

判決指出，本案發生在2017年9月19日晚間7點多，正值下班尖峰時段，但鄭姓運將貪圖一時方便，竟將計程車停在中和區中正路的公車停靠區，導致後方公車司機無法順利停靠，只能併排在左側，並開門供乘客下車，佔據整個外側車道。

當時20歲胡姓女大生騎車載余姓閨蜜，一路跟著公車後方，見對方併排停靠，只能左切到內側車道，結果後方一輛大貨車煞車不及撞上，導致2人連人帶車倒地，余女也遭貨車右後輪爆頭身亡。胡女目擊全程嚇壞，不顧自己一身是傷，立刻上前搖晃余女身軀，試圖喚醒對方，但遲遲未見起色，不禁跪在路邊放聲痛哭。

▼2019年01月11日新聞進度畫面

據悉，胡、余兩女都是從高雄北上求學，就讀長庚醫科，是同班同學。檢察官調查後，依過失致死罪起訴胡女、鄭姓運將；公車司機、貨車司機則是不起訴處分。

法院一審時，考量胡女認罪自首、與被害家屬達成和解，判刑5個月，可易科罰金15萬元，緩刑2年，之後檢辯雙方均未上訴，因此先行定讞。至於鄭姓運將過失致死部分，一審判處無罪。但檢方上訴二審，案經高等法院審理出現逆轉。

高院指出，計程車、公車除佔據整個外側車道，連內側車道都被佔據4分之1，可供車輛通行空間明顯減少，導致胡女為了閃避而變換車道，釀成憾事發生，可認定鄭男違停與余女死亡有相當因果關係，因此過失致人於死罪成立。

高院認為，鄭男曾因過失傷害遭判刑，卻未心生警惕、遵守交通規則，而且犯後毫無悔意，因此改判1年2月。不過，鄭男不服提起上訴。最高法院認為，二審判決並無違誤，8日駁回上訴，全案定讞。

▼鄭姓司機違停一審無罪，二審逆轉遭判刑，最後上訴三審遭駁回，全案定讞。（圖／東森新聞）

▲▼醫學系女大生閃公車遭輾斃　「違停公車格」小黃司機無罪。（圖／東森新聞）

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