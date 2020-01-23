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女大生雙載鑽車縫！後座20歲閨蜜「爆頭慘死」　違停小黃判決逆轉

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▲▼醫學系女大生閃公車遭輾斃　「違停公車格」小黃司機無罪。（圖／翻攝自爆料公社）

▲胡姓女大生看著閨蜜慘死，直接跪地崩潰。（圖／翻攝自爆料公社）

記者鄒鎮宇／台北報導

新北市2名長庚醫學系女大生2017年9月騎車回校時，行經中和中正路時遇到公車靠站，為閃避超車而被後方貨車撞上，造成後座20歲的余女當場頭部遭輾慘死，而當時有一輛計程車違停公車格被起訴，一審判鄭姓駕駛無罪。案經上訴，高等法院認為余女死亡與鄭違停有因果關係，改依過失致死罪判鄭男1年2月徒刑，可上訴。

判決指出，鄭姓運將2017年9月19日晚間7時許，將計程車違停在中和區中正路往板橋方向外側車道，導致鄭姓公車司機無法將公車停入，只好併排靠在計程車左側。

▼2019年01月11日新聞進度畫面

同時，20歲胡姓女大生騎機車載著余姓閨蜜跟在公車後方，見到對方停靠併排，便鑽車縫騎到內側車道，沒想到被劉姓司機駕駛的大貨車撞上；胡、余兩人紛紛倒地，余女更被捲入貨車後輪，當場爆頭慘死，讓目睹一切的胡女跪在地上，崩潰痛哭。

據悉，胡、余兩女都是從高雄北上求學，就讀長庚醫科。胡女坦承犯行，被依過失致死罪判5月徒刑，緩刑2年，可易科罰金15萬元，另鄭姓公車司機不起訴、鄭姓計程車司機則被依過失致死罪起訴。

▲▼醫學系女大生閃公車遭輾斃　「違停公車格」小黃司機無罪。（圖／東森新聞）

▲鄭姓小黃司機一審獲判無罪，二審逆轉被判有罪。（圖／東森新聞）

一審法官認為，車禍的主因為胡女爭道所致，與鄭男違停公車停靠區沒有關聯，因此判他無罪，但檢方不服，上訴高等法院。

高院認為一審判決有誤，監視器畫面可見計程車、公車佔據外側車道，連內側車道都剩下不多，機車為閃避而變換車道，才導致與貨車發生擦撞，因此兩者有因果關係，但鄭姓計程車司機曾因過失傷害被判刑，現仍在緩刑期間，竟未遵守交通規則違停釀禍、否認犯行，也未與家屬和解，因此改判1年2月徒刑，全案可上訴。

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