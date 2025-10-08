　
國際

緬甸節慶遭血洗！軍政府滑翔傘空襲「至少24死」　孩童炸成碎片

▲▼ 緬甸民眾參加慶祝佛教「點燈節」（Thadingyut Festival）的活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 緬甸民眾參加「點燈節」慶祝活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

緬甸中部實皆省崇烏鎮（Chaung U）6日晚間舉辦佛教「點燈節」（Thadingyut Festival）慶典，卻遭軍政府動力滑翔傘空襲轟炸，造成至少24人死亡、47人受傷，數字恐怕還會上升。

流亡的緬甸民族團結政府（National Unity Government）發言人向BBC緬甸語頻道證實，當晚現場約有100名民眾聚集，參與這場傳統佛教節慶活動，同時也是抗議軍政府政策的燭光集會，未料突然有人駕駛動力滑翔傘出現並投下2枚炸彈，慶典瞬間變調。

反軍政府的人民防衛軍（People's Defence Force）官員表示，他們在集會期間接獲可能發生空襲的情報，試圖緊急中止抗議活動，但動力滑翔傘來得比預期更快。

官員描述，「他們抵達後在短短7分鐘內就投彈攻擊」，「第一枚炸彈落下時我摔倒在地，膝蓋下方被擊中，我身邊還有人當場死亡。」

當地民眾表示，當時爆炸威力極大，導致死者遺體難以辨認。一名參與策劃這場活動的婦女爆炸時不在現場，但參與7日舉行的葬禮，她向《法新社》透露，「孩童被炸得粉身碎骨」，救援人員至今仍在「從地面撿拾屍體殘骸」。

國際特赦組織研究員弗里曼（Joe Freeman）譴責這起攻擊，呼籲東南亞國協（ASEAN）對軍政府加強施壓。緬甸自2021年軍事政變以來陷入內戰，聯合國估計已有逾5000名平民喪生。軍政府預計12月舉行掌權以來首次大選，但公正性引發外界質疑。

