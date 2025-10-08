　
台鐵半年7起暴力攻擊！立委提修法重罰　陳世凱表態支持

▲▼立法院交通委員會邀請交通部長陳世凱報告業務概況。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院交通委員會邀請交通部長陳世凱業務報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵五權車站6日發生無票男子遭站務員攔查，竟惱羞成怒將站務員猛推下軌道，旁邊軌道列車6秒後進站，所幸站務員逃過死劫。立委洪孟楷將提案修法，針對旅客對運輸業員工暴力攻擊，研擬加重罰則。交通部長陳世凱表示，交通部願意支援修法重罰暴力攻擊。

立委洪孟楷今(8日)在立法院交通委員會質詢，指10月6日台鐵五權站有站務員勸導無票旅客，卻被推下軌道，還好進站列車不是在同一軌道上，不然又是一件憾事；去年8月台鐵大林站也發生員工被攻擊事件，當初希望拒絕職場暴力訴求員工配發密錄器和增加見警率，五權站事件因為目前沒有密錄器，無法還原當時狀況，類似情況到底還要發生多少次。

洪孟楷強調，對於台鐵第一線同仁的辛苦很感謝，不僅台鐵，航空公司、高鐵和客運等相關員工，都是高風險群，不應允許服務時還要受這樣的攻擊。

洪孟楷表示，5年前、8年前也頻傳急診室暴力，很多人喝醉酒會攻擊醫護人員，修法提高罰則後有嚇阻效果，交通疏運期間一位難求，火氣比較大就會有暴力衝突，未來台鐵員工值勤，如果有不明究理或刻意攻擊站務員等情況，應該提高罰則，加強處分，他已經提出修法建議，應保障運輸業人員。

根據洪孟楷規劃，初步將提出《鐵路法》修法，後續再研擬修《民航法》、《大眾捷運法》等，逐步擴大各大眾運輸行業。

立委林國成也質疑，站務員被推下軌道，剛好在第一軌，之後第二軌就有列車來，如果第一軌有列車進站要怎麼辦，這些不防備嗎？台鐵半年來已連續發生7起暴力事件，保全要加強。

交通部長陳世凱表示，台鐵會協助保護員工，台鐵產業工會訴求裝密錄器，但台鐵企業工會反對，台鐵公司也在研議中，該花錢的保護員工的應該保障員工；密錄器的建議非常好，台鐵之前討論過，也已透過幾次勞資協商溝通，目前不支持的比較多，交通部當時也是希望可以推動密錄器，也拜託台鐵公司研議，經費不是問題，但必須要員工都接受同意，就會來配發，未來會持續溝通。

至於修法重罰暴力攻擊，陳世凱也表態，修法加重罰則建議非常好，有需要提高員工的安全，大家假期團圓、出遊，也是台鐵同仁上班最辛苦的時候，要保障旅客安全，也要保障所有員工安全，如果委員提出修法，交通部願意支持。

台鐵董事長鄭光遠表示，台鐵對於不法侵害嚴厲譴責暴力，台鐵也立即啟動員工關懷，員工遭遇暴力攻擊提出告訴，台鐵全力支持。

10/07 全台詐欺最新數據

台鐵推設計展限定「饗味山海便當」　雙十節起開賣

台鐵再度攜手台灣設計研究院，響應「2025台灣設計展」，推出「饗味山海便當」，國產豬棒腿、椒鹽魚塊入菜，售價150元，10月10日至10月26日在台鐵台中站、彰化站、新竹站及高鐵新烏日站的台鐵便當店開賣。

即／抓狂男推台鐵站務員落軌遭收押

對115年度總預算案提復議案了　民眾黨團：行政院大採憲政紅線

即／狠推站務員下鐵軌　抓狂男遭聲押

台鐵站務員遭推落軌致「腿部骨裂」　今將開刀治療

