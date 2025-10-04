撞名「台灣」美7-11店員打死顧客！　意外登國際版面

▲ 美國一間7-Eleven發生命案。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐澤西州一家7-Eleven便利商店29歲員工名為「台灣．桑德斯-博伊德」（Taiwan Sanders-Boyd），日前和顧客爆發肢體衝突，導致對方當場昏迷送醫不治，被控二級過失致死罪。由於員工名字「Taiwan」與台灣同音，意外在網路上引起關注。

綜合ABC等美媒，事發於9月30日凌晨約1時40分，新布朗斯威克市喬治街這間7-Eleven店內突然傳出激烈爭執聲響，警方抵達現場時，發現44歲顧客摩爾（Markeem Moore）已失去生命跡象，緊急送往羅伯特伍德強森大學醫院仍宣告死亡。

檢方在法庭上指控，桑德斯-博伊德對受害者進行多次攻擊，並兩度將他擊倒在地。雙方事前並不認識，衝突起因仍在調查中。

死者好友金（Kim）表示，「我幾乎每隔幾天就會在超商附近見到他，我們很常聊天，他絕對不是愛鬧事的人。」另一名友人尼凱（Nikai）則憤怒說道，「身為店員，你應該用更好的方式處理問題。你可以把他拉到旁邊談，而不是動手打人。」

親友透露，摩爾本身患有健康疾病，但強調「他是個謙虛的好人，從不惹事生非」，認為這場攻擊殘暴且毫無必要。桑德斯-博伊德已於1日出庭應訊，目前羈押候審。