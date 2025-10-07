害死5命！基隆「女人心」卡拉OK縱火案　死囚林旺仁請求再審

記者吳銘峯／台北報導

發生在2004年6月間的「女人心卡拉OK店」縱火案，兇手林旺仁不滿妻子拋家棄子到此工作，竟以塑膠袋裝滿汽油後，丟入店內樓梯間，再點火引燃。火勢造成5死8傷的慘劇，其中有3名消防員因此殉職。最高法院2011年間將林旺仁判處死刑定讞。他於日前提出再審，高等法院7日開庭審理，林旺仁雙手合十，當庭拜託法官，請求再審。

▲基隆女人心卡拉OK店縱火案害死五命的死囚林旺仁。（圖／記者吳銘峯攝）

林旺仁原本居住在宜蘭地區，2004年間，他不滿妻子到基隆的「女人心卡拉OK店」，認為妻子拋家棄子，2人多次發生爭吵。林男最後氣不過，於當年6月中，購買30元汽油以保特瓶盛裝後，當晚9點42分左右，他將汽油裝入塑膠袋內，丟擲進該店內的樓梯間，隨即以打火機點燃，火勢一發不可收拾。

大火不僅阻礙店內人員逃生，也延燒到同棟3樓的「波麗路PUB」，最後整棟建築物陷入火海。由於逃生巷弄狹窄，增加救災難度，最後這場大火造成5人死亡、8人輕重傷的慘劇，死者中還包括3名基隆市消防員。檢警隨即逮捕躲到宜蘭冬山鄉的林男，並依縱火等罪嫌提起公訴。法院審理時，林男一度雙手交叉胸前說，「不知法院為何一拖再拖，我有神精病，我最大」，試圖以精神病卸責。但最後最高法院仍於2011年11月間判處死刑定讞。

人權團體多次為死囚們聲請再審、釋憲、非常上訴。其中大法官於2024年做出的憲法法庭113年憲判字第8號判決，明確點名林旺仁等3死囚，因為有程序上保護必要，所以可提出非常上訴，尋求死刑翻盤。高等法院7號開庭審理本案。

林旺仁辯護律師團指出，依照憲法法庭112年憲判字第2號判決要旨，以及《刑事訴訟法》第420條第1項第6款，發現再審的新事實、新證據為由，再根據憲法法庭113年憲判字第8號判決，請求高院重啟再審程序。此外，律師團也強調，林旺仁自2004年來共計4次精神鑑定，以及他歷審以來，在庭上陳述能力均有不足，顯見其自我辯護能力不足，確實符合憲法判決所指稱迴避死刑的狀況，不應該判處死刑。

法官詢問林旺仁還有什麼意見？林旺仁以台語表示，自己不會講，隨後他雙手合十，向法官拜託，說希望重啟再審，拜託拜託。法官諭知候核辦。林旺仁還押時，記者詢問他是否後悔？是否怕死刑？他都不願回答。