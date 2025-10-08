「求真正落實死刑！」父被苗栗男攻擊　女兒：這種人沒有教化可能

▲邱男隨機殺人，事件引起社會關注。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

苗栗日前發生隨機砍人案，48歲邱姓男子刺殺2名11歲女童，50歲林姓男子見義勇為，卻也被砍。林男的女兒在Threads上表示，她希望可以真正落實死刑，如果之後又把邱男放出來，只是對無辜民眾造成威脅，這次是她爸爸，下次是誰？也盼政府和司法體系可以檢討整個制度，不要讓悲劇再重演。

林男的女兒在Threads上發文表示，她從沒想過「隨機殺人」事件有天會發生在自己家人身上，她希望可以真正落實死刑，因為像這種人根本就已經沒有可教化的可能，之後如果又放出來，就是對無辜民眾的安全造成威脅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林女認為，隨機砍人事件頻傳，就是台灣司法制度的不健全，以及社會安全網破裂所造成的結果，這次是她爸爸，下次是誰？為何類似的事件一再發生？她也盼政府和司法體系可以檢討整個制度，包含假釋與出獄後的追蹤機制、社區安全防護、精神醫療及輔導資源。她也強調，她並不是單純要求死刑或無期徒刑，只是不想悲劇再重演。

林女也說，受害者家屬的痛苦和恐慌，究竟有誰能真正理解和承擔？要有多少無辜生命受到傷害，才會真正引起社會及政府對此事的關注？如果邱男十年前犯案時，就被處以死刑，現在的悲劇就不會發生，她爸爸也不會受到這麼嚴重的傷害。

林女透露，爸爸受到很嚴重的傷害，前胸後背各中一刀，傷及內臟和橫膈膜，現在還呼吸困難，而這樣的痛苦，卻是邱男永遠無法理解的。作為家人，他們的又怎能承擔這種傷害和陰影，當初沒有判死刑的人，是否也要對此次事件負上一部分責任？若司法系統不檢討、改進，類似的悲劇隨時可能再發生。

林女最後也說，這是他們家最難過的中秋節，真的不想看到類似事件再上演，請政府、司法官員、法官認真考慮，並且落實相關政策，以保障社會安全，壁面更多家庭承受無法彌補的痛苦。