　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗正義男病況曝！遇隨機砍人護2女童身中數刀　今轉普通病房

▲▼ 隨機砍人案「正義男」路過擋下刀 。（圖／（翻攝自Facebook／馮啟彥）

▲苗栗隨機砍人案「正義男」路過擋下刀，目前已經轉出加護病房。（圖／（翻攝自Facebook／馮啟彥）

記者劉人豪／苗栗報導

苗栗發生隨機砍人案，48歲邱姓男子疑似吸毒後揮刀刺殺2名11歲女童，50歲林姓男子路過見義勇為也被砍，造成3人受傷。馮啟彥醫師被急診通知後親自救治，今（6）日馮啟彥指出，林男手術後轉出加護病房。

邱男2日下午疑似吸毒後手綁利刃，當街刺傷徐姓女童及見義勇為的林男，再刺傷丁姓女童，丁女因來不及閃躲，被刺中胸口，左胸有3至4公分的穿刺傷，導致明顯氣血胸，送醫插管搶救後轉院；徐姓女童僅受撕裂傷、林男也在醫院接受處置。

馮啟彥日前指出，當天下午被急診室叫去看林姓傷者時，情況令他傻眼，「胸、腹、背部都被利刃刺出很大又很深的傷口，本以為只有氣血胸，但置放胸管後仍持續出血。」

▲▼ 苗栗隨機傷人 。（圖／民眾提供）

▲苗栗隨機傷人 。（圖／民眾提供）

因此，當晚由胸腔外科及一般外科聯手手術。結果術中發現患者肺臟破裂、橫膈膜及肝臟都有大範圍撕裂傷與大量出血，「幸虧手術後病情已趨穩定，今天早上巡房時病人已能清醒與大家致意。」

他痛批，許多強暴犯、殺人犯、縱火犯與吸毒者不斷累犯，「被關沒多久又被放出來，出獄後又殘害善良百姓，浪費社會成本及醫療資源。」馮醫師直言，民意代表可以因特支費重判十幾年，「這類累犯為何不能判更重，甚至終身監禁？不要再出來害人了。」

馮啟彥今於臉書分享照片，並說苗栗隨機殺人案，英勇救人被刺好幾刀的林先生，手術後今天要轉出加護病房了！謝謝大家的關心，也祝大家中秋節快樂！台灣社會雖然很多亂象，但是也幸虧還有很多無名英雄。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中秋悲劇！台南男大樓墜落　 臟器外露身亡
快訊／館長直播嗆斬賴清德狗頭！　刑事局緊急報請偵辦
快訊／法國最短命總理！　上任不到1個月請辭
霸氣十足！季連成被拱選花蓮縣長　綠委超欽佩
1%天選之人！寶寶「手握避孕器」出生　婦產科醫曝真相
陪賴清德勘災！徐榛蔚「突借鏟子鏟土」挨酸擺拍…縣府說話了
苗栗正義男病況曝！遇隨機砍人護2女童身中數刀　今轉普通病房

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／中秋傳悲劇！台南男大樓墜落　 臟器外露頭部重創亡

快訊／館長直播嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請新北檢指揮偵辦

陪賴清德勘災！徐榛蔚「突借鏟子鏟土」挨酸擺拍…縣府說話了

中秋烤肉抬頭驚見火光！台中大樓洗衣機釀禍...驚險畫面曝光

災後第14天仍有6人失聯！盧秀燕接獲支援請求...第3梯特搜出發

苗栗正義男病況曝！遇隨機砍人護2女童身中數刀　今轉普通病房

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

光復國中災損破億！明復課心理師進班輔導　棒球隊移地訓練

30歲男拉K上路逆向衝撞燈桿　路人「驚險閃過」逃劫畫面曝

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

轎車「截彎取直」瘋狂逆向　後方駕駛傻眼：不會開別上路

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

快訊／中秋傳悲劇！台南男大樓墜落　 臟器外露頭部重創亡

快訊／館長直播嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請新北檢指揮偵辦

陪賴清德勘災！徐榛蔚「突借鏟子鏟土」挨酸擺拍…縣府說話了

中秋烤肉抬頭驚見火光！台中大樓洗衣機釀禍...驚險畫面曝光

災後第14天仍有6人失聯！盧秀燕接獲支援請求...第3梯特搜出發

苗栗正義男病況曝！遇隨機砍人護2女童身中數刀　今轉普通病房

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

光復國中災損破億！明復課心理師進班輔導　棒球隊移地訓練

30歲男拉K上路逆向衝撞燈桿　路人「驚險閃過」逃劫畫面曝

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

泰勒絲新歌破串流紀錄！MV換9套華服　「橄欖球、87號房」藏彩蛋放閃未婚夫

陸北斗系統「更安全」？　伊朗高官稱想從GPS跳槽

後美麗島時代的民進黨　呂秀蓮：不應只壯大自己派系、用人唯親

快訊／中秋傳悲劇！台南男大樓墜落　 臟器外露頭部重創亡

熊出沒！日新潟縣發布「最高級別警報」　飢餓黑熊闖民宅傷人

陳淑芳突脫口「金鐘獎欠我兩個獎」！　86歲身體狀況曝：要繼續演戲

快訊／館長直播嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請新北檢指揮偵辦

快訊／法國最短命總理！　勒克努上任不到1個月請辭

張信哲合體萬人紐約「走路上班」！　台下1舉動嗨喊：我被寵壞了

《間諜家家酒》攻佔日本車站全是安妮亞、符合身高只露臉萌翻

【心都要碎了】萌娃太久沒見阿祖　竟直接癟嘴大哭超可愛XD

社會熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

8歲童暴斃！社工被爆「查訪家暴」僅陪玩　鄰居錯愕吐內幕

成功嶺男離奇失蹤31年「被判死亡」！

台南無照猴過彎狂飆撞死好友　驚悚畫面曝光

黃金葛汁摻水壺毒害男同學　3女童和家長被求償101萬

最噁阿伯性騷救災單女　光復警方回應了

快訊／華新科技火警！員工「防塵衣包緊緊」出逃

「鋼鐵傘兵」秦良丰嘆身體不適影響心態 　突PO文：真的累了

更多熱門

相關新聞

19歲騎士台3線疑逆向肇事　對撞汽車右手骨折

19歲騎士台3線疑逆向肇事　對撞汽車右手骨折

獅潭鄉台三線108公里處昨(5日)發生汽車與普重機車相撞事故，獅潭與百壽派出所於15時58分獲報，立即到現場協助，發現19歲涂姓男騎士全身多處擦傷、右手腕骨折，立即將他送醫。經初步調查，研判涂男疑跨越雙黃線撞擊汽車，經酒測雙方駕駛都無飲酒情形，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

持刀槍搶超商被逮　越南籍男大生遭羈押

持刀槍搶超商被逮　越南籍男大生遭羈押

越籍留學生搶超商刺傷警　檢聲請羈押

越籍留學生搶超商刺傷警　檢聲請羈押

家屬請喝珍奶！他1動作「完成好客嬤心願」

家屬請喝珍奶！他1動作「完成好客嬤心願」

即／苗栗隨機砍人案　11歲女童脫險轉普通病房

即／苗栗隨機砍人案　11歲女童脫險轉普通病房

關鍵字：

苗栗砍人案英雄馮啟彥醫師

讀者迴響

熱門新聞

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

快訊／王齊麟當爸了！陳詩媛樂曬超音波照

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面