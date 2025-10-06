苗栗正義男病況曝！遇隨機砍人護2女童身中數刀　今轉普通病房

▲苗栗隨機砍人案「正義男」路過擋下刀，目前已經轉出加護病房。（圖／（翻攝自Facebook／馮啟彥）

記者劉人豪／苗栗報導

苗栗發生隨機砍人案，48歲邱姓男子疑似吸毒後揮刀刺殺2名11歲女童，50歲林姓男子路過見義勇為也被砍，造成3人受傷。馮啟彥醫師被急診通知後親自救治，今（6）日馮啟彥指出，林男手術後轉出加護病房。

邱男2日下午疑似吸毒後手綁利刃，當街刺傷徐姓女童及見義勇為的林男，再刺傷丁姓女童，丁女因來不及閃躲，被刺中胸口，左胸有3至4公分的穿刺傷，導致明顯氣血胸，送醫插管搶救後轉院；徐姓女童僅受撕裂傷、林男也在醫院接受處置。

馮啟彥日前指出，當天下午被急診室叫去看林姓傷者時，情況令他傻眼，「胸、腹、背部都被利刃刺出很大又很深的傷口，本以為只有氣血胸，但置放胸管後仍持續出血。」

▲苗栗隨機傷人 。（圖／民眾提供）

因此，當晚由胸腔外科及一般外科聯手手術。結果術中發現患者肺臟破裂、橫膈膜及肝臟都有大範圍撕裂傷與大量出血，「幸虧手術後病情已趨穩定，今天早上巡房時病人已能清醒與大家致意。」

他痛批，許多強暴犯、殺人犯、縱火犯與吸毒者不斷累犯，「被關沒多久又被放出來，出獄後又殘害善良百姓，浪費社會成本及醫療資源。」馮醫師直言，民意代表可以因特支費重判十幾年，「這類累犯為何不能判更重，甚至終身監禁？不要再出來害人了。」

馮啟彥今於臉書分享照片，並說苗栗隨機殺人案，英勇救人被刺好幾刀的林先生，手術後今天要轉出加護病房了！謝謝大家的關心，也祝大家中秋節快樂！台灣社會雖然很多亂象，但是也幸虧還有很多無名英雄。