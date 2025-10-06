快訊／苗栗台3線男騎士過彎失控　連人帶車衝墜6m深邊坡

▲苗栗男騎士過彎失控墜6m深邊坡。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、莊智勝／苗栗報導

苗栗台3線北向103.8K往三灣方向今(6日)上午11時許傳出一起事故，警方初步了解，55歲的周姓男子當時騎機車行經該路段，過彎時不慎失控，連人帶車摔墜6公尺深的邊坡。幸經送醫治療後無生命危險。

警方調查，周男酒測值為0，初步檢視左胸及左大腿疼痛無法行走，現場救護人員使用長背板、抽吸式護木及籃式擔架固定，並使用吊臂將周男上拉脫困，經送醫治療後無生命危險。詳細事故原因尚待進一步調查釐清。