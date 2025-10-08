　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

奶茶喝起來刺刺的！　女子下秒吐出「昆蟲腿」超震驚

▲▼大陸女子喝奶茶喝出「昆蟲腿」。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸女子喝奶茶喝出「昆蟲腿」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

一名大陸女子反映，平時很愛喝的奶茶，「這次突然喝到了不一樣的東西」，在喝到一個口感類似鋼絲球、很硬的東西之後，女子一口吐在手指頭上看，卻驚見昆蟲的腿，腿上還有毛，疑似是蟑螂或天牛。

《極目新聞》報導，李女士是大陸知名連鎖奶茶店「KOI THE」的忠實顧客，上（9）月某天下午，李女士的男朋友通過外送平台給她買了一杯奶茶，實付人民幣18元。

李女士說，她等了一個半小時才拿到奶茶，喝了第一口覺得很甜，第一直覺就是做錯了，太甜了，結果發現杯身沒有平常點奶茶會有的標籤。她說，一般標籤上會有點什麼，以及加的料、糖度，以及這杯奶茶做的時間，但是都沒有。

「我就繼續喝，想著等著裡面冰塊化掉一些、沖淡一下那個味道，不那麼甜了」，李女士表示，「結果當我喝的過程中，就喝到一個口感類似鋼絲球那樣的、很硬比較扎嘴的東西，肯定是不會咽下去的，我就吐在手指頭上，想看下是什麼」。

▲▼大陸女子喝奶茶喝出「昆蟲腿」。（圖／翻攝極目新聞）

▲▼大陸女子喝奶茶喝出「昆蟲腿」。（圖／翻攝極目新聞）

沒想到眼前景象讓她超級震驚，「吐出來之後就是黑色的幾塊，用手碾開就發現其中有昆蟲的腿，腿上有毛，當時就比較噁心的」。李女士拍的照片中，有四、五塊黑色的碎片，其中一塊還有兩個鋸齒狀的物體。

李女士不確定是什麼，把情況發在了網上引起大家討論。有人說一開始以為是茶葉，直到看到了腿上的毛刺，有人說這不是蟑螂是天牛，可能是採茶葉時一起帶走了。

李女士看到異物後聯繫了店家，KOI THE負責人表示，「我們內部是沒有發現有進入這個異物的方式的過程」，並稱沒辦法斷定喝出來是什麼，也指顧客沒有提供完整證據。

這位負責人表示，還是只能以個人名義補償人民幣300元，但李女士不接受，表示會通過法律程序解決。

▼店家稱內部沒發現進入異物過程。

▲▼大陸女子喝奶茶喝出「昆蟲腿」。（圖／翻攝極目新聞）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iOS 26.1公測登場！10大新功能一次看
胡瓜爆離開民視「收掉《綜藝大集合》」　好友陳美鳳發聲：很尊重
空拍曝光！保護區「綠地慘變柏油山」　怪手還在挖
表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」IG喊：沒說自己瘦
快訊／失聯第16天！怪手挖出砂石場老闆娘轎車　車內遺體身分確
輝達總部有機會進駐高雄？　龔明鑫：輝達跟我們說不排除其他地方
快訊／林口某雙語幼兒園遭勒令停辦
肺腺癌奪5藝人命！顏正國50歲驟逝　文英、鳳飛飛病況惡化快
快訊／顏正國老婆悲慟發聲！
幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！1年學費40萬　Ted找到6證
快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

珠峰暴雪！老嚮導一人一狗撤離上百人　登山客轉2萬「救命錢」致意

婚前2個月不嫁了！陸女要男方付「擁抱費」12萬元

世銀上調大陸GDP成長預測至4.8％　警告經濟結構性減速風險未解除

奶茶喝起來刺刺的！　女子下秒吐出「昆蟲腿」超震驚

韓劇3度陷辱華！　秀智新劇《許願吧》翻譯惹怒陸網…真相打臉了

敦煌豪華公廁成網紅景點　「遊客朝聖打卡」上個廁所以為走進石窟

MacBook擋子彈！　陸男巴西遇劫遭開2槍「毫髮無傷」

陸男喝1.5公升白酒用「智慧駕駛」功能硬開20公里　直接睡在高速上

陸最大收費站「36線車道」全塞滿　返鄉車潮尾燈照成「流動星河」

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

珠峰暴雪！老嚮導一人一狗撤離上百人　登山客轉2萬「救命錢」致意

婚前2個月不嫁了！陸女要男方付「擁抱費」12萬元

世銀上調大陸GDP成長預測至4.8％　警告經濟結構性減速風險未解除

奶茶喝起來刺刺的！　女子下秒吐出「昆蟲腿」超震驚

韓劇3度陷辱華！　秀智新劇《許願吧》翻譯惹怒陸網…真相打臉了

敦煌豪華公廁成網紅景點　「遊客朝聖打卡」上個廁所以為走進石窟

MacBook擋子彈！　陸男巴西遇劫遭開2槍「毫髮無傷」

陸男喝1.5公升白酒用「智慧駕駛」功能硬開20公里　直接睡在高速上

陸最大收費站「36線車道」全塞滿　返鄉車潮尾燈照成「流動星河」

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

陳玟卉舉重世錦賽B組殺出挺舉奪銅　總和名列第5作收

波多野結衣遭酸走鐘「經紀人心疼揭真相」！　曝：身心有史以來最健康

首主持就問鼎廣播金鐘3獎！　拷秋勤主唱激動到失眠

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

快訊／3人貢寮戲水！1男遭浪捲走失聯　警消搜救中

苗栗路口車禍機車起火！騎士險被焚身　2人衝下車把他拖開

Krispy Kreme「3款鬼怪甜甜圈」新上市　連3天買1盒送1盒

林鴻森都沒下挖土機「如神派來的」　生前救災暖舉曝...志工哭慘

AI生成頻現瑪利歐與皮卡丘...官方回應侵權：已聯繫財產權持有人

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

大陸熱門新聞

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

澳門裸女橫躺手扶梯！網見內衣褲散落一地嚇壞

老闆觸電倒地　妻子抄油桶猛砸救命成功

陸最大收費站「36線車道」全塞滿 返鄉車潮尾燈照成「流動星河」

固態鋰電池新突破　大陸研究出可彎折2萬次柔性電池

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

近千人困珠峰　登山客暴雪+閃電中過夜

陸男喝1.5公升白酒用「智慧駕駛」功能硬開20公里 直接睡在高速上

陸長假民眾自駕去青海 杭州出發開14小時一看：才到合肥

籲交流累積善意　邱垂正再喊話北京「務實溝通處理問題」

平城將軍「甲冑團」現身大同古城 一套「山文甲」耗時20天製作

MacBook擋子彈！　陸男巴西遇劫遭開2槍「毫髮無傷」

敦煌豪華公廁成網紅景點 「遊客朝聖打卡」上個廁所以為走進石窟

小粉紅3度心碎！秀智新劇《許願吧》涉辱華

更多熱門

相關新聞

外送員拒放管理室！阿達訂餐慘遭「整包帶走」

外送員拒放管理室！阿達訂餐慘遭「整包帶走」

阿達（昌璟翔）從《大學生了沒》出道，近年因主持《夜市王》人氣再度翻紅。私下不時會分享生活點滴的他，近日在社群網站寫下一段訂完外送、令他哭笑不得的體驗，立刻引來粉絲討論。

快訊／只付3元外送費發票爽中200萬　17名得主一文看

快訊／只付3元外送費發票爽中200萬　17名得主一文看

司機路上被捕　男開門發現「外送員是警察」

司機路上被捕　男開門發現「外送員是警察」

防止價格戰亂象　中國推外賣平台新規

防止價格戰亂象　中國推外賣平台新規

外送員拒幫買菸　PO文抱怨反挨罰3萬

外送員拒幫買菸　PO文抱怨反挨罰3萬

關鍵字：

奶茶外送手搖昆蟲

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

顏正國戲裡也在中秋離世

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

「好小子」顏正國過世！

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面