奶茶喝起來刺刺的！　女子下秒吐出「昆蟲腿」超震驚

▲大陸女子喝奶茶喝出「昆蟲腿」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

一名大陸女子反映，平時很愛喝的奶茶，「這次突然喝到了不一樣的東西」，在喝到一個口感類似鋼絲球、很硬的東西之後，女子一口吐在手指頭上看，卻驚見昆蟲的腿，腿上還有毛，疑似是蟑螂或天牛。

《極目新聞》報導，李女士是大陸知名連鎖奶茶店「KOI THE」的忠實顧客，上（9）月某天下午，李女士的男朋友通過外送平台給她買了一杯奶茶，實付人民幣18元。

李女士說，她等了一個半小時才拿到奶茶，喝了第一口覺得很甜，第一直覺就是做錯了，太甜了，結果發現杯身沒有平常點奶茶會有的標籤。她說，一般標籤上會有點什麼，以及加的料、糖度，以及這杯奶茶做的時間，但是都沒有。

「我就繼續喝，想著等著裡面冰塊化掉一些、沖淡一下那個味道，不那麼甜了」，李女士表示，「結果當我喝的過程中，就喝到一個口感類似鋼絲球那樣的、很硬比較扎嘴的東西，肯定是不會咽下去的，我就吐在手指頭上，想看下是什麼」。

沒想到眼前景象讓她超級震驚，「吐出來之後就是黑色的幾塊，用手碾開就發現其中有昆蟲的腿，腿上有毛，當時就比較噁心的」。李女士拍的照片中，有四、五塊黑色的碎片，其中一塊還有兩個鋸齒狀的物體。

李女士不確定是什麼，把情況發在了網上引起大家討論。有人說一開始以為是茶葉，直到看到了腿上的毛刺，有人說這不是蟑螂是天牛，可能是採茶葉時一起帶走了。

李女士看到異物後聯繫了店家，KOI THE負責人表示，「我們內部是沒有發現有進入這個異物的方式的過程」，並稱沒辦法斷定喝出來是什麼，也指顧客沒有提供完整證據。

這位負責人表示，還是只能以個人名義補償人民幣300元，但李女士不接受，表示會通過法律程序解決。

▼店家稱內部沒發現進入異物過程。