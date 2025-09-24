　
大陸 大陸焦點 特派現場

防止價格戰亂象　中國推外賣平台新規

▲美團外送員。（圖／CFP）

▲美團外送員。（圖／CFP）

文／中央社

中國國家市場監督管理總局推出「外賣平台服務管理基本要求（徵求意見稿）」，今天起對外廣徵意見。內容將加強約束平台收費透明化與促銷行為，防止外賣補貼大打價格戰亂象。

「外賣平台服務管理基本要求（徵求意見稿）」今天起對外廣徵意見。這份意見稿內容聚焦平台收費、促銷行為等問題，要求外賣平台做好規範服務管理、提升服務品質、減輕商家經營負擔，平台企業公開有序競爭。

意見稿提到，外賣平台對商家不得隨意新設收費專案，在公示方式、公示內容、結算明細、推廣效果等方面對平台收費作出細節規定，透過提升各類費用資訊披露的完整性與易理解性，防止不透明收費。

外賣平台為了搶使用者流量，展開「補貼戰」，商家合理利潤被擠壓，最近例子為今年7月「零元奶茶」補貼戰。意見稿規範平台與商家價格促銷行為，防止過度價格戰等亂象；要求平台引入訂單負荷監控機制，預防商家「爆單」情況。

央視新聞報導引述學者專家的意見評析這份意見稿。

中國信息通信研究院政策與經濟研究所副所長李強治表示，近年來平台收費規則、計費方式、補貼要求愈來愈複雜，商家經常看不懂、算不清，難以準確判斷成本投入和收入預期，甚至有「賣得越多、虧得越多」現象。

李強治認為，意見稿有許多針對性條款，明確要求平台價格促銷成本不應該變相地或者直接地要求商家分攤，另也明確禁止平台強制地或者變相地強制商家展開價格促銷或者干預商家促銷力道。

對外經濟貿易大學法學院教授張欣指出，平台可利用演算法監測商家訂單負荷程度，在出現積壓趨勢時候主動預警；鼓勵平台也可以同步提示消費者「商家繁忙」訊息，保障消費者的知情權，協同保障外賣餐飲服務穩定性。

意見稿要求平台完善外送員的工作任務、勞動強度、勞動報酬分配。平台應合理地限定外送員接單時長，避免超時勞動、過度勞累，平台應合理設置同時接單量和單日接單量上限，合理調控外送員勞動量。

外送員拒幫買菸　PO文抱怨反挨罰3萬

女外送員小芸（化名）今年3月間接到一筆訂單，客戶額外要求幫忙買菸，被拒絕之後仍持續無理取鬧，她一時氣不過在臉書社團發文吐苦水，沒想到卻因為沒有遮蔽客戶的個資，反而害自己吃上官司。彰化地院法官日前審理之後，依法判處小芸有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，條件是要向國庫支付3萬元。

中山女高「午餐革命」勝　9/30開放外送

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

柳采葳挺中山女高爭外送權　自爆也曾偷訂外食

中山女高學生「坐校長室外吃飯」爭外送　校方：將投票決定

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

