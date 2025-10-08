　
社會 社會焦點 保障人權

月薪8萬拐人出國！他裝傻「帳號被盜」　女豬仔：你是詐團HR

▲▼彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲黃男遭指控涉嫌參與詐騙集團誘騙女子到柬埔寨，遭地院判處3年6月徒刑。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

一名黃姓男子涉嫌參與柬埔寨詐騙集團，以月薪8萬為誘餌，騙一名女子前往、限制人身自由，並被強迫從事詐騙工作，女子慘淪豬仔。法院審理時，黃男全盤否認涉案，辯稱帳號遭盜用，自己同樣遭到集團監禁。但女子指證歷歷，稱黃是「人事招募高層」，曾出言威脅「業績未達標就會被電擊」，法官採信女子證詞，依圖利以詐術使人出國罪，判黃男3年6月徒刑。

判決指出，黃於2022年6月加入柬埔寨一個詐騙集團，擔任人事幹部，負責招募並指揮旗下組員。該集團先由一名張姓成員透過通訊軟體聯繫居住在彰化的被害女子，月薪7至8萬元，以模糊話術詢問是否有意前往柬埔寨工作。

由於張男對工作內容說明不清，隨後由黃男接手詳細解說，黃告訴女子，前往柬埔寨從事人事招募工作可獲得高額薪資，卻刻意隱瞞工作地點將有警衛看守、行動自由受限制等重要資訊。女子在優渥薪資的誘惑下，同意前往柬埔寨工作。黃男安排辦理護照、安排行前住宿、購買機票等事宜。於111年7月6日上午從桃園機場搭機出境，經過輾轉接送，最終被帶到柬埔寨波哥山、中國城等地的特定地點。

一到達工作地點，女子立刻發現情況不對勁，這些地點都有警衛嚴密看守，行動自由受到限制，集團成員告訴她，如果不願意繼續工作，必須支付賠償金才能離開。更令人髮指的是，女子的薪資經常被以未達績效為由無端苛扣，實際從事的是「勞動與報酬顯不相當」的工作。

法院審理發現，黃男作為集團人事幹部，不僅參與招募工作，還直接對成員進行管理。他曾在會議中公開表示，如果成員「不乖」，會被轉賣給其他集團；更威脅如果未達業績標準，不僅拿不到薪資，還會遭到電擊棒處罰。

女子在法庭上作證時描述，她在柬埔寨期間親眼目睹有人因業績不佳被電擊棒懲罰，自己也整天生活在恐懼中。她強調，如果事先知道工作環境如此惡劣，人身自由會受到限制，絕對不會同意前往柬埔寨。

黃男在審理過程中否認所有指控，辯稱自己的通訊軟體帳號被集團冒用，本人並未參與招募等行為。他還聲稱自己也是受害者，同樣被騙到柬埔寨，不時遭到毆打和監控，後來還協助女子等其他被害人報警求助。

然而，經過證人女子和其他人的證詞比對，法院認定黃男確實親自參與招募過程，聲音和身分都被明確指認。法官認為，黃男在集團中擔任人事幹部，地位較高，還持有電擊棒管理成員，顯然不是單純的受害者。法官認定黃男犯行事證明確，共同觸犯「圖利以詐術使人出國罪」以及「圖利以脅迫、恐嚇、拘禁、監控方法使人從事勞動與報酬顯不相當工作罪」，依圖利以詐術使人出國罪，判處有期徒刑3年6個月。

10/07 全台詐欺最新數據

405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

