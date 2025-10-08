G7唯一進度落後！加總理卡尼訪白宮　川普樂觀看美加貿易協議

▲ 川普與卡尼在白宮會談。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普與加拿大總理卡尼7日在白宮會談後，雙方對於未來達成貿易協議展現樂觀態度。川普稱談判過程「複雜」，但相信加拿大最終會對協議結果「非常滿意」。

BBC報導，川普向媒體表示，美加之間的關係是一種「自然衝突」，以汽車產業為例，「問題是他們想要汽車公司，而我也想要汽車公司」，「他們想要鋼鐵，我們也想要鋼鐵」，但強調「我們也有對彼此的愛」，「這是自然的商業衝突，沒什麼問題，我認為過去幾個月我們取得很大的進展」。

兩國貿易談判已拖過8月最後期限，加拿大也是G7中唯一尚未與川普政府達成貿易協議的國家。此次會談氣氛友善，與川普過往和加國前總理杜魯道的緊張關係形成鮮明對比，也稱讚卡尼是「非常強大」的領導者和「強硬的談判家」。

卡尼則在會談中大力讚揚川普，並強調加拿大75%商品銷往美國的緊密經貿關係，「我們在某些領域存在競爭，在這些領域必須達成有效協議。但在其他更多領域，攜手合作使我們更加強大，這是我們關注的重點。我們會達成正確的協議。」

美國目前對加拿大商品課徵35%關稅，但符合《美加墨協定》（USMCA）免稅資格的商品可獲豁免。此外，川普還針對特定產業實施額外懲罰性關稅，包括金屬50%、汽車25%。