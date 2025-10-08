　
德州派兵伊利諾州鎮壓示威！芝加哥市長怒斥川普：違法又危險

▲▼身著制服、佩戴德州國民警衛隊臂章的軍人出現在位於芝加哥郊區伊利諾伊州的美國陸軍預備役中心。（圖／達志影像／美聯社）

▲身著制服、佩戴德州國民警衛隊臂章的軍人出現在位於芝加哥郊區伊利諾州的美國陸軍預備役中心。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國五角大廈證實，德州國民兵已於當地時間7日抵達伊利諾州，展開為期60天的「聯邦保護任務」，主要目的是在反移民抗議持續升溫的情況下，保護聯邦政府人員與財產安全。然而，此舉卻引發芝加哥市政府強烈反彈，市長強調此舉「違法、違憲且危險」，再度掀起川普政府與地方當局之間的權限對立。

五角大廈透過聲明指出，約200名德州國民兵奉命前往伊利諾州，支援聯邦機構的安全防護工作。當地的反移民示威已持續多日，尤其在芝加哥郊區布羅德維尤（Broadview）一處美國移民與海關執法局（ICE）設施外，警方已逮捕十多人。

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）於4日表示，因有聯邦探員遭多輛汽車圍堵、衝撞，已緊急調派特種行動人員前往支援。

根據美媒《福斯新聞》，攝影團隊7日下午在喬利埃特（Joliet）南部的伊爾伍德（Elwood）陸軍預備役訓練中心外，拍到多名國民兵現身戒備。德州州長艾伯特（Greg Abbott）隨後在社群平台X上發文，強調部隊已抵達現場、準備就緒，並表示，「他們正將美國利益擺在首位，確保聯邦政府能安全執法」。

不過，芝加哥市長強生（Brandon Johnson）卻在記者會上批評聯邦部署行動「違法又錯誤」，並於6日簽署行政命令，宣布設立「ICE禁入區」，禁止聯邦移民官員使用市屬場所執行驅逐任務。強生直言，「川普政府必須結束對芝加哥的戰爭，也該停止這場對美國人的攻擊與對民主的破壞。」

芝加哥反川普議程聯盟（Coalition Against the Trump Agenda，CATA）則宣布，將於8日下午在芝加哥市中心舉行緊急抗議集會。

美國巴勒斯坦社區網絡（U.S. Palestinian Community Network）主席阿布達耶（Hatem Abudayyeh）代表CATA表示，「我們將團結起來，對抗川普總統種族主義與白人至上主義的政策」，指控國民兵與ICE聯手恐嚇移民社區。他強調，芝加哥各族裔居民——特別是墨西哥裔、中美洲裔與非裔，正透過抗議、教育與行動網絡共同抵抗，「我們不會退縮」。

這場跨州軍事支援行動，突顯出川普政府與地方政府在移民政策上的尖銳對立，也讓全美圍繞「聯邦權力與地方自治」的爭議再度升溫。

