堰塞湖溢流砂土2千萬立方公尺　環境部：淤泥無毒、設6處暫置場

▲環境部長彭啓明表示，光復鄉淤泥檢測無重金屬與污染疑慮，清除垃圾達8.5萬噸。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉。環境部今（8日）指出，而這次溢流砂土總計約2000萬立方公尺，截至昨日為止，已清除垃圾量（含淤泥）約8.5萬噸，淤泥檢測無重金屬與污染疑慮，由於廢棄物數量龐大，將委託專業廠商辦理現場分選作業。分選後若為私人財物，交縣政府保管。

立法院衛環委員會今邀請環境部部長彭啓明等人針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告並備質詢。外界關心花蓮光復鄉現狀，彭啓明表示，截至昨天為止，累計動員環保清潔人力6043人次、清潔機具2436輛次，清除垃圾量（含淤泥）估計約8萬5605公噸。

根據經濟部水利署推估，這次溢流砂土總計約2000萬立方公尺，市區清理出廢棄物主要是淤泥混合大型家具、室內裝修及民生垃圾為主，少數為廢機動車輛，經過空拍圖顯示量體約100萬立方公尺。

▲經濟部水利署推估，這次溢流砂土總計約2000萬立方公尺。（圖／林保署花蓮分署提供）

彭啓明進一步說明，由於數量龐大，國內沒有單一廠商可容納此數量，所以環境部將依循0403等花蓮震災營建廢棄物處理方式，在暫置區或其他地點設置分選設備，並委託專業廠商辦理現場分選作業，分選後若是私人財物則交給縣政府保管，其餘若判定為廢棄物，則依照現行方式處理。

彭啓明指出，預估這次清出的淤泥及垃圾量可達100萬公噸，所以環境部會同花蓮縣環保局與台糖公司進行協調，台糖公司已經同意借用暫置場共3處、備用3處，6處可供暫置面積約30公頃，預估可暫置100萬公噸淤泥及垃圾量，這些垃圾的處理，希望透過追加預算方式，明年來處理。

此外，彭啓明表示，這次淤泥經過檢測，並無重金屬與污染疑慮，而溢流砂土則需要由各部會、花蓮縣府與台糖共同協助去化，初步去化方式，包括農地回填、公有土地設置土資場及回填等，也可成立砂土貯備中心標售、掩埋場復育或水泥原料。