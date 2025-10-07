高市早苗首相之路還沒穩！重用「裏金議員」惹怒盟友　在野拚合作

▲日本資深國會議員高市早苗當選自民黨總裁（黨主席）後，有望成為日本史上第一位女首相。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

日本自民黨新任總裁高市早苗雖被視為最有機會成為日本史上首位女性首相，但上任之路卻陷入重重危機！聯合執政超過20年的盟友公明黨對她的右翼傾向、參拜靖國神社、以及任用涉政治獻金醜聞的議員等多項爭議深感疑慮，黨內甚至傳出不排除退出聯合政權的聲音，令原本穩固的執政聯盟出現嚴重動搖。

據《富士新聞網》、《每日新聞》報導，公明黨黨魁齊藤鐵夫已明言，若高市不釐清相關爭議，黨內恐難在臨時國會首相指名選舉中投票支持她。齊藤更在會談中提出3大關鍵問題，包括高市重用涉「裏金」（政治獻金回扣）疑雲的前政調會長萩生田光一、過往多次參拜靖國神社可能引爆外交風波，以及對外國人政策過於嚴苛，均令公明黨支持者不安。背後母體「創價學會」亦對政權右傾化憂心忡忡。

高市雖急於穩住執政版圖，除與公明黨協商，也積極接觸國民民主黨，試圖擴大聯合政權。不過，國民黨代表玉木雄一郎態度冷淡，僅表示「現階段難以表明立場」，而最大在野黨立憲民主黨則嗅出機會，公開呼籲「在野大聯合」，盼推出共同候選人與自民黨正面對決，甚至有聲音喊出「高市上台、自民下野」。

▲高市早苗被視為「女版安倍」。（圖／達志影像／美聯社）

此外，高市的人事安排也引發強烈反彈。她在決選中獲得麻生派力挺，隨即任命麻生太郎為副總裁、鈴木俊一為幹事長，並起用茂木派人馬，外界痛批是「論功行賞」、被麻生派全面掌控，恐淪為麻生的「傀儡」。共同社民調顯示，77%的日本民眾反對起用涉獻金醜聞的議員進入高層，顯示新體制信任度堪憂。

日本媒體分析，失去公明黨奧援對自民黨是致命打擊，因該黨長期在選區提供組織票支持，若公明黨轉向或退出聯合，自民黨恐在下次選舉中大幅失利。外界預期，高市即使在臨時國會中順利當選首相，政權穩定度也將大打折扣，甚至可能成為「短命內閣」。

另一方面，美國總統川普雖發文祝賀高市當選，稱她是「聰明且備受尊敬的領袖」，並計畫月底訪日與其會談。然而，面對內憂外患與聯盟裂痕，高市想順利登上「日本首位女首相」之位，恐怕仍需跨過重重政治難關。