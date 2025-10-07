高市早苗有望成首相　外交部：盼日本發揮強大領導力助台入CPTPP

▲外交部發言人兼公眾外交協調會執行長蕭光偉。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

日本自民黨眾議員高市早苗當選自民黨總裁，她也有望成為日本首位女性首相。由於高市早苗過去曾多次表示，「台灣有事就是日本有事」，對於她是否會支持台灣加入CPTPP，外交部發言人蕭光偉今（7日）表示，日本是目前CPTPP成員國中，聲援台灣力道最強勁的國家，歡迎台灣加入CPTPP也是日本政府既定立場，期盼日本持續發揮強大的領導力，對台灣早日加入CPTPP給予更大的支持與協助。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾外交協調會執行長蕭光偉主持，並由外交部歐洲司司長黃鈞耀大使進行業務簡報。

媒體關心，今年總統賴清德接受《日經亞洲》採訪時，敦促日本與台灣達成雙邊貿易，並支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），現在日本眾議員高市早苗當選自民黨總裁（黨主席），台灣是否會敦促高市早苗支持台灣加入CPTPP以及簽訂台日貿易協議？

蕭光偉表示，台灣絕對符合「奧克蘭3原則」的高標準，以及有承諾遵守國際貿易的良好記錄，而日本是目前CPTPP成員國中，聲援台灣力道最強勁的國家，歡迎台灣加入CPTPP也是日本政府既定立場。台灣期盼日本持續發揮強大的支持領導力，對台灣早日加入CPTPP給予更大的支持與協助，相信台灣的加入也會對區域經貿發展以及繁榮有所貢獻。

蕭光偉指出，日台是共享普世價值的理念相近夥伴，雙方近年在各領域都有密切、深厚的合作，雙邊經貿關係也十分密切，相信台日如果能夠達成雙邊經貿協議，對雙方互利互惠的事。事實上，台日互為第三、第四大貿易夥伴，在2024年雙邊貿易總額達約723億美元，經貿關係緊密，同時產業也具有高度的互補性。

蕭光偉提到，特別是近年來，我國藉由台日經貿會議等平台，與日方積極簽署多項重要的經貿合作協議或備忘錄，以堆積木的方式持續累積台日間的經貿實質成果。

蕭光偉說，經營、營造台日簽署經濟夥伴協定的有利環境，我國將持續呼籲日方參考台美21世紀貿易倡議以及台英深化貿易夥伴關係協議，就雙方洽簽台日EPA展開協商，深化台日經貿關係、強化雙方供應鏈的韌性。