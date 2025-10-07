高市早苗「鷹派」上任　日民調：53.6%民眾認日中關係將惡化

▲高市早苗當選自民黨總裁（黨主席）後，有望成為日本史上第一位女首相。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本自民黨在本月選出高市早苗擔任新任總裁後，《共同社》最新民調結果顯示，雖然有68.4%的受訪者表示對高市抱有期待，但也有53.6％的人認為，若她出任首相，日中關係恐將惡化。

《共同社》在4日至6日進行的調查結果顯示，這次自民黨總裁選舉中，許多民眾仍強烈感受到派閥與舊派閥的影響，認為「有」或「多少有」的比例高達81.1％。對於涉入派閥黑金事件的議員是否應出任黨內或政府要職，77.5％的民眾明確表達反對。

在政權組成方面，40.0％的受訪者認為，最理想的是「自民、公明兩黨加上部分在野黨」的聯合政權，其次有31.9％希望透過政界重組建立新體制。被問到執政黨應該與哪個在野黨合作時，最多人選擇國民民主黨（34.4％），其後依序是日本維新會（28.0％）、立憲民主黨（26.9％）與參政黨（17.2％）。

自民黨在高市出任總裁後支持率明顯上升，從9月上次調查的23.5％攀升至33.8％，增加10.3個百分點。不過，在「是否能藉由高市就任恢復自民黨信賴」的問題上，民意仍分歧，45.5％認為「能做到」，48.5％則不樂觀。

此外，若高市成為日本史上首位女性首相，多數受訪者表示正面看待，支持比例（含「多少支持」）高達86.5％。但在外交面向上，過半數民眾擔心她的上任恐使日中關係惡化。

在經濟議題方面，受訪者最希望的物價對策為消費稅減稅（46.2％），其次為所得稅減稅（36.2％）與現金給付（14.8％）。另外，對於設立「副首都」的構想，有67.8％認為「必要」。

針對小泉進次郎農相陣營在總裁選期間要求支持者網上留言的爭議，認為該舉動是敗因之一的比例（含「多少有影響」）為52.9％。

其他政黨支持率方面，國民民主黨為9.6％、立憲民主黨8.8％、日本維新會5.1％、公明黨4.3％、參政黨8.1％、共產黨3.1％、禮和新選組1.9％。表示「沒有支持政黨」的無黨派層則為18.0％。