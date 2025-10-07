　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高市早苗「鷹派」上任　日民調：53.6%民眾認日中關係將惡化

▲▼日本資深國會議員高市早苗當選自民黨總裁（黨主席）後，有望成為日本史上第一位女首相。（圖／路透）

▲高市早苗當選自民黨總裁（黨主席）後，有望成為日本史上第一位女首相。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本自民黨在本月選出高市早苗擔任新任總裁後，《共同社》最新民調結果顯示，雖然有68.4%的受訪者表示對高市抱有期待，但也有53.6％的人認為，若她出任首相，日中關係恐將惡化。

《共同社》在4日至6日進行的調查結果顯示，這次自民黨總裁選舉中，許多民眾仍強烈感受到派閥與舊派閥的影響，認為「有」或「多少有」的比例高達81.1％。對於涉入派閥黑金事件的議員是否應出任黨內或政府要職，77.5％的民眾明確表達反對。

在政權組成方面，40.0％的受訪者認為，最理想的是「自民、公明兩黨加上部分在野黨」的聯合政權，其次有31.9％希望透過政界重組建立新體制。被問到執政黨應該與哪個在野黨合作時，最多人選擇國民民主黨（34.4％），其後依序是日本維新會（28.0％）、立憲民主黨（26.9％）與參政黨（17.2％）。

自民黨在高市出任總裁後支持率明顯上升，從9月上次調查的23.5％攀升至33.8％，增加10.3個百分點。不過，在「是否能藉由高市就任恢復自民黨信賴」的問題上，民意仍分歧，45.5％認為「能做到」，48.5％則不樂觀。

此外，若高市成為日本史上首位女性首相，多數受訪者表示正面看待，支持比例（含「多少支持」）高達86.5％。但在外交面向上，過半數民眾擔心她的上任恐使日中關係惡化。

在經濟議題方面，受訪者最希望的物價對策為消費稅減稅（46.2％），其次為所得稅減稅（36.2％）與現金給付（14.8％）。另外，對於設立「副首都」的構想，有67.8％認為「必要」。

針對小泉進次郎農相陣營在總裁選期間要求支持者網上留言的爭議，認為該舉動是敗因之一的比例（含「多少有影響」）為52.9％。

其他政黨支持率方面，國民民主黨為9.6％、立憲民主黨8.8％、日本維新會5.1％、公明黨4.3％、參政黨8.1％、共產黨3.1％、禮和新選組1.9％。表示「沒有支持政黨」的無黨派層則為18.0％。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股衝破2萬7！　台積電漲翻
可能還有新颱風　預估路徑曝
快訊／直播嗆「斬首賴清德」！　館長被列他字案調查
踏出桃機就震驚！　外國妹：做牛做馬也要永遠留在台灣
快訊／黃子佼又出事！開車擦撞婦人後離開　未等警到場涉肇逃
國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃曝原因
詹皇要退休了？　預告今深夜宣布「重磅決定」
特斯拉新車預告10月發表！　台灣導入機率高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

雙人跳傘教練墜亡！　學員「卡15m樹頂」苦撐數小時

蘋果Siri遭控偷錄用戶對話　法國檢方調查

美政府關門第6天！參院再否決撥款案　川普鬆口願談判

韓國中秋連休7天！海外旅遊「台灣奪第2」　日本福岡、大阪最夯

澤倫斯基：俄軍武器仍含大量外國零組件　包括台灣、中國、英國

一天目擊5隻熊！福島60歲男「自家門外」遭攻擊　多處抓傷送醫

以色列驅逐171名援助者　「環保少女」穿獄服現身：這是種恥辱

川普：哈瑪斯做出「重要讓步」　相信會達成停火協議

高市早苗「鷹派」上任　日民調：53.6%民眾認日中關係將惡化

川普取消對委內瑞拉外交接觸　料對毒梟、馬杜洛政府軍事升級

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

雙人跳傘教練墜亡！　學員「卡15m樹頂」苦撐數小時

蘋果Siri遭控偷錄用戶對話　法國檢方調查

美政府關門第6天！參院再否決撥款案　川普鬆口願談判

韓國中秋連休7天！海外旅遊「台灣奪第2」　日本福岡、大阪最夯

澤倫斯基：俄軍武器仍含大量外國零組件　包括台灣、中國、英國

一天目擊5隻熊！福島60歲男「自家門外」遭攻擊　多處抓傷送醫

以色列驅逐171名援助者　「環保少女」穿獄服現身：這是種恥辱

川普：哈瑪斯做出「重要讓步」　相信會達成停火協議

高市早苗「鷹派」上任　日民調：53.6%民眾認日中關係將惡化

川普取消對委內瑞拉外交接觸　料對毒梟、馬杜洛政府軍事升級

快訊／台積電刷天價！漲30元至1430　台股漲364點衝27125新高

福斯「第2代小Tiguan休旅歐洲開賣」台灣明年見！折合新台幣121萬

雙人跳傘教練墜亡！　學員「卡15m樹頂」苦撐數小時

ChatGPT開始會「用App」了！Canva、Spotify都能在對話中直接用

可能還有新颱風　預估路徑曝

緊急取消2海外場！鹿晗疑身體不適　「承諾退票和補償」粉絲不捨

高市早苗效應日圓急貶、日股飆　謝金河拆解關鍵因素

快訊／直播嗆「斬首賴清德」！館長慘了　新北檢收案指揮列他字案

蘋果Siri遭控偷錄用戶對話　法國檢方調查

楓葉姐姐無極限！　「台語神曲」超搖擺：阿嬤的少女時代

【災區最噁一幕！】阿伯狂纏單獨女　她機警反應被讚爆

國際熱門新聞

南非降級我駐處　駐外代表：我們不受歡迎

判川普敗訴　美國法官住處爆炸起火3人受傷

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

AMD合作OpenAI股價狂飆24%！那指、標普創新高　台積電ADR漲逾3％

京都飯店深夜火警！行動電源爆炸「2千人逃命」

台灣從鬼島變機會之島　韓媒分析2關鍵

超商史上最貴商品！單價160萬　賣出去了

沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

高市早苗將接任　川普搶先發文祝賀

美研究：中國船假冒俄艦入台經濟區　測反應力

泰國開徵「300泰銖」旅遊稅！時間點曝

巴西低頭了！　魯拉要求川普取消「美國40％關稅」

川普擬全民普發6萬元關稅紅利？　白宮回應了

刮刮樂爽中4千萬！男辭職狂歡3個月險丟命

更多熱門

相關新聞

高市早苗有望成日相　日媒：川普擬10月底訪日會談

高市早苗有望成日相　日媒：川普擬10月底訪日會談

日本自民黨新任總裁高市早苗（Sanae Takaichi）成功贏得黨內選舉，預計在10月15日的臨時國會首相指名選舉中正式接任首相，成為日本歷史上首位女性首相。消息指出，高市早苗有望在美國總統川普（Donald Trump）10月底訪日之際，首次以新日相身份出席日美領袖會談。

高市早苗將接任　川普搶先發文祝賀

高市早苗將接任　川普搶先發文祝賀

新庄監督笑稱要簽10年火腿監督約

新庄監督笑稱要簽10年火腿監督約

超商史上最貴商品！單價160萬　賣出去了

超商史上最貴商品！單價160萬　賣出去了

高市早苗若上台　學者指可能觸中國3大紅線

高市早苗若上台　學者指可能觸中國3大紅線

關鍵字：

日本自民黨高市早苗民調日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

陳詩媛懷孕當天錄吳姍儒節目

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

台鐵五權站務員遭推落軌！驚悚畫面曝

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

大賣場「賓士活春宮」判決出爐！男主角被判刑

啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢　帳戶給詐團還幫轉帳遭判刑

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面