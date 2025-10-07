　
尼斯湖水怪又現身！湖中戲水畫面曝光　資深獵人：長達5m如3人高

▲▼ 尼斯湖水怪。（示意圖／CFP）

▲尼斯湖水怪。（示意圖／CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

尼斯湖近日再現神祕身影！英國61歲的資深「尼斯湖水怪」獵人歐恩．奧法德根（Eoin O'Faodhagain），透過克蘭斯曼飯店（Clansman Hotel）設置的網路攝影機，捕捉到一段令人震驚的畫面。

歐恩表示，9月23日當天在螢幕上看到一個巨大生物，長約17英尺（約5.1公尺）、寬5英尺（約1.5公尺），顏色偏深褐至黑色，緩緩浮出水面，還帶起詭異的圓形波紋，「我從未看過這種動靜，真的很奇特又引人入勝。」

從錄影畫面可見，這個神秘生物現身距岸不遠的位置，身形巨大，讓歐恩直呼「湖裡根本沒有這麼大的動物。」他甚至推測有可能是「尼斯湖水怪家族」成員。

歐恩常年從愛爾蘭多尼戈爾郡的家中，線上觀察尼斯湖，已多次在官方尼斯湖怪目擊登錄冊留下紀錄。這次影片讓他聯想到1992年在紀錄片《尼斯湖的祕密》裡出現過的怪異水面運動，但他強調，這次湖面十分平靜，沒有船隻經過或明顯水波，與過去的目擊情節完全不同。

歐恩表示，這次的錄影非常罕見，「尼斯湖研究人員恐怕很難對外解釋這段畫面」。目前，大家可在 Visit Inverness Loch Ness 網站上，透過攝影機即時觀看湖面動態。根據官方目擊登錄冊，尼斯湖水怪至今已累積超過千件目擊紀錄，讓這個傳說持續延燒。

尼斯湖水怪的傳聞已流傳數十年，最早可追溯到西元565年，被愛爾蘭傳教士聖哥倫巴（St Columba）記錄在尼斯河遇見巨大生物。1933年，當地報紙報導一對夫婦目擊「巨大動物翻滾潛入水面」，掀起現代尼斯湖熱潮。隔年，倫敦醫師羅伯特．肯尼斯．威爾森（Robert Kenneth Wilson）拍下著名的「外科醫生照」，但後來證實是惡作劇。近年來也有釣客、攝影師拍到模糊影像，至今仍無定論。

關於水怪真面目，眾說紛紜。有專家認為可能是歐洲巨型鯰魚，也有人猜測是長頸恐龍的後裔，甚至有理論指湖中巨木因化學反應浮出水面，造成誤認。不管真相如何，尼斯湖水怪的神祕魅力，依舊吸引全球目光。

