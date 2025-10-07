　
地方焦點

《減塑 i 台東》加碼補助登場　觀光夜市快閃活動同步推出

▲《減塑 i 台東》加碼補助登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲《減塑 i 台東》加碼補助登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推廣環保減塑生活，台東縣政府環保局推動的【減塑 i 台東】行動今年廣受民眾歡迎，為延續這股綠色能量並吸引更多民眾參與，環保局特別加碼推出「減塑 i 台東加碼行動」，結合多元優惠與夜市快閃活動，讓民眾在日常消費與休閒娛樂中，都能輕鬆實踐環保生活。

環保局指出，即日起至11月30日止，民眾只要到合作店家消費，自帶餐盒或自備環保杯即可享有折抵10元優惠，每人每日最高可享5次折抵。累積3次消費還可兌換500枚TTPush金幣，數量有限、兌完為止。目前已有65家店家響應加入，並持續擴增中，民眾可透過「減塑 i 台東」LINE官方帳號（https://lin.ee/b6lYpUD）查詢最新合作名單與活動資訊。

此外，自10月18日起，環保局將於每週六晚間6點至8點，在台東觀光夜市（正氣路與中山路口）推出「快閃綠動」活動，邀請民眾邊逛夜市邊體驗減塑行動。凡自帶餐盒或環保杯於夜市攤位消費後，到現場「快閃綠動」攤位掃描QRcode，即可再享10元折抵優惠，快閃期間不限次數參加。
【若補助經費提前用罄，活動將提前結束，最新消息以台東縣環境保護局臉書粉絲專頁公告為準。】

環保局表示，「一個餐盒、一杯飲料，就是改變的起點。」希望透過優惠活動與民眾互動，鼓勵更多人從日常行動落實環保理念，讓減塑不再只是口號，而是全民共享的生活習慣。未來也將持續推動減塑與永續政策，打造友善、永續的綠色消費文化。

10/06 全台詐欺最新數據

