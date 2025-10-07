「挖土機超人」染敗血症離世　民進黨哀悼：提供家屬一切必要之協助

▲「挖土機超人」救災感染過世。（圖／翻攝臉書／林奕華）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情持續搶救復原中，連續幾個假日都湧入上萬人次的「鏟子超人」協助；但卻發生日前投入救災行列的桃園挖土機行林老闆，不幸傷口感染離世。對此，民進黨今（7日）表示，向林姓志工的不幸離世表達哀悼與不捨，由何博文副秘書長代表中央黨部提供一切必要之協助。希望所有在第一線協助救災的民眾都一定要平安歸來。在花蓮災害現場，都有完備的醫護人員及醫療志工，隨時提供醫療幫助。請大家一定要以自身安全與健康為優先。

桃園市挖土機行老闆林鴻森，住在桃園市蘆竹區，平日經營挖土機工程。災情發生後，他毫不猶豫帶著救災機具「小山貓」奔赴花蓮，與侄子一同投入救援工作。然而，他在救災期間左腳不慎遭刺傷，傷口逐漸腫脹。第八天才自行聯繫救護車前往門諾醫院治療。病情一度穩定，但抵達長庚醫院時，他突然昏迷，醫院雖全力搶救，仍因感染引發敗血症導致多重器官衰竭，最終在中秋夜不幸離世。

對此，民進黨發言人戴瑋姍表示，民進黨向林姓志工的不幸離世表達哀悼與不捨，望家屬節哀，也向林姓志工熱心助人的大愛精神表達最高的敬意。

戴瑋姍表示，對於林姓志工於花蓮救災途中，因傷口感染不幸離世，民進黨感到不捨與難過，黨主席賴清德向林姓志工的離世表達哀悼之意，也向家屬表達最深切的慰問，並由何博文副秘書長代表中央黨部向家屬致哀悼之意，並提供一切必要之協助。

戴瑋姍表示，希望所有在第一線協助救災的民眾都一定要平安歸來。在花蓮災害現場，都有完備的醫護人員及醫療志工，隨時提供醫療幫助。期望救災作業儘早結束，再次對所有救災超人致上最高的感謝與敬意，請大家一定要以自身安全與健康為優先。