　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市下半年大型活動、演唱會接力　觀傳局開抓日租套房已罰逾2千萬

▲▼下半年活動及演唱會接連登場，北市觀傳局加強查緝非法日租，守護旅客住宿安全。（圖／北市觀傳局提供）

▲台北市下半年活動及演唱會接連登場，觀傳局加強查緝非法日租，守護旅客住宿安全。（圖／北市觀傳局提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市下半年有多場大型活動將進行，包括白晝之夜、台北馬拉松、2026跨年活動等，加上多場熱門大型演唱會，預計將吸引大量國內外旅客來台北。為此，北市觀傳局加強稽查非法日租套房，截至114年9月底，已裁處277次、罰鍰達2127萬。

觀傳局提醒民眾及旅客，在歡樂追星及旅遊當下，務必慎選合法旅館，以保障自身安全。非法日租套房有消防、衛生及公共安全疑慮，若發生火災或意外，將求償無門。北市府將持續加強稽查，打造安全、安心的旅遊環境。

觀傳局長余祥指出，針對非法日租套房，114年截至9月底，觀傳局已裁處277次、罰鍰達2127萬元。因應10月中秋與國慶等連續假期及各式大型演唱會及活動陸續登場帶來大批旅遊人潮，觀傳局持續加強查察力道，非法刊登廣告將處10萬元以上、150萬元以下罰鍰；非法經營日租套房，則將面臨10萬元以上、200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

此外，在非法經營部分，觀傳局也提高怠金罰鍰，由原本的20萬元提升至25萬元，若裁罰兩次怠金仍未改善，將強力執行斷水斷電、封閉及強制拆除等措施，呼籲業者切勿以身試法。

觀傳局強調，為遏止非法日租套房，除從源頭掌控，積極協調網路訂房平臺業者下架非法旅宿資訊，並與本市重點社區管委會合作，共同打擊非法業者。

為同時提升民眾選擇合法旅宿的正確概念，觀傳局製作宣導影片及文宣摺頁加強宣導，影片於本市旅服中心、捷運月臺、無線電視頻道及網路平臺等播放，並張貼文宣於重點稽查的社區管委會、里辦公處與旅服中心。另外，也與網紅合作拍攝短影音於社群平臺宣導，讓民眾能清楚分辨非法日租套房。

觀傳局提醒，民眾入住時，務必查看旅館現場是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，另也可上「台灣旅宿網」 找尋合法旅館，勿輕信網路訂房平臺刊登廣告，或因價格便宜而入住非法旅宿。若民眾不慎入住非法旅宿，可到台北市陳情系統檢舉，並提供如訂房資料、付費證明及住宿照片等入住事證，觀傳局將錄案查處、依法裁罰，民眾亦可依法申請檢舉獎金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
強盜殺人還性侵孕婦！「中山之狼」死囚徐偉展中風後求再審
快訊／2大車橋上對撞！駕駛身亡...現場慘況曝
快訊／賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂致哀
快訊／中秋節命案！一刀刺心臟慘死
佐佐木朗希無懼滿場噓聲：聽不懂英文　只想著「啊…忘了補位」
歌手關淑怡驚傳病危！進ICU搶救…23歲兒病房外痛哭
「挖土機超人」過世！醫揭最可能染病原因　1徵兆速就醫
年底前「不買台積電」會後悔！　美媒曝3大理由
星卉憂鬱症復發暴瘦　辭演三立八點檔
快訊／館長現身北檢！帶100份麥當勞
日圓走跌！　交易員遭遇大規模平倉
赴歐注意！EES系統10/12啟用　首入境要拍照錄指紋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂拈香致哀

高市早苗有望成首相　外交部：盼日本發揮強大領導力助台入CPTPP

談鄭麗文遭黨內攻擊內幕爆氣拍桌！　黃敬平曝國慶前還有2波黑資料

赴歐注意！EES系統10/12啟用　外交部：首入境要拍照錄指紋

北市下半年大型活動、演唱會接力　觀傳局開抓日租套房已罰逾2千萬

劉世芳稱「邁瑩大峽谷」是污名化陳其邁　林國成怒：還要妳來糾正啊

館長嗆斬賴清德狗頭　黃國昌：他嘴巴很壞但沒做過違法壞事

李洋備詢處女秀！藍委問人事獨大他尷尬歪頭　卓榮泰急救援回應

「挖土機超人」染敗血症離世　民進黨哀悼：提供家屬一切必要之協助

周刊爆假揭弊真斂財　黃國昌再嗆潑糞：我與協會從來不幹這種事

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂拈香致哀

高市早苗有望成首相　外交部：盼日本發揮強大領導力助台入CPTPP

談鄭麗文遭黨內攻擊內幕爆氣拍桌！　黃敬平曝國慶前還有2波黑資料

赴歐注意！EES系統10/12啟用　外交部：首入境要拍照錄指紋

北市下半年大型活動、演唱會接力　觀傳局開抓日租套房已罰逾2千萬

劉世芳稱「邁瑩大峽谷」是污名化陳其邁　林國成怒：還要妳來糾正啊

館長嗆斬賴清德狗頭　黃國昌：他嘴巴很壞但沒做過違法壞事

李洋備詢處女秀！藍委問人事獨大他尷尬歪頭　卓榮泰急救援回應

「挖土機超人」染敗血症離世　民進黨哀悼：提供家屬一切必要之協助

周刊爆假揭弊真斂財　黃國昌再嗆潑糞：我與協會從來不幹這種事

遭無票男推落鐵軌險遭輾　台鐵站務員骨折今手術治療

中美能源出口博弈激烈！　外媒：大陸清潔技術穩操勝券

諾貝爾醫學獎得主藍斯德爾離線爬山去　可能仍不知得獎

Joeman「IG噤聲元元」現場被抓包！　尷尬認了忘解鎖：後來有和好

柯文哲作證拒答卻停不住嘴　與小沈不談京華城「聽他講前女友」

賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂拈香致哀

他衝花蓮義煮2000個便當　志工事後看照片「才發現是金曲男星」！

狀元「旗子哥」NBA熱身賽首秀　弗拉格10分6籃板助隊宰衛冕軍雷霆

快訊／中秋談判破局　他持刀猛刺心臟奪命！萬華警連夜逮5人

快訊／台南2大貨車相撞衝進魚塭　72歲駕駛身亡...現場慘況曝

【災區最噁一幕！】阿伯狂纏單獨女　她機警反應被讚爆

政治熱門新聞

賴清德親口回應館長嗆斬首：我不貪不取　仇恨言論對國家沒好處

傅崐萁質詢狂拍桌問責　卓榮泰怒轟：我們在救生命你在救政治生命

快訊／館長嗆斬首賴清德　總統府：元首維安不容任何挑戰

評藍黨魁選舉　名嘴：不如直接請來黃國昌

快訊／中央慰助金每戶35萬「直接入帳」　明起民眾可至服務站洽辦

「挖土機超人」染敗血症離世　卓榮泰：給救災英雄最高慰問

「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過

傅崐萁主張下水道「完全重做」　賴清德提1政院高官有親自下去看

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

李洋備詢處女秀！藍委問人事獨大他尷尬歪頭　卓榮泰急救援回應

館長嗆斬賴清德狗頭　楊蕙如驚「真的失控了」

黃國昌call out問「聽到我跟監你有沒有很生氣」　柯文哲無奈回應了

館長嗆斬賴清德狗頭　黃國昌：他嘴巴很壞但沒做過違法壞事

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面