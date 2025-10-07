日本退稅新制「要提前4hrs到機場？」　旅日達人曝：1類人才要

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本實施退稅新制，讓不少人擔心回國要更早到機場辦退稅。對此，旅日達人林氏璧就在粉專表示，「除非你是個大戶買了一堆免稅品，極可能面臨開箱檢查的話，你才需要。」不然對於絕大多數的旅客，他認為新制應該不至於影響太大。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」說明，現行稅關KIOSK設在出國檢查場內，「這次在關西機場難得遇到排隊，但掃很快」，掃完若非大戶，螢幕就會跳出紅字「ARIGATO，謝謝」。問題在於不少旅客會「不刷護照就走過去」，而許多免稅品已托運，「你要大家怎麼拿給你檢查？」

他引用資料指出，2022/4～2023/3免稅購入逾1000萬日圓者374人，抽查57人僅1人確認帶出國；2022/4～2024/3購入逾1億日圓者690人，「九成無法在稅關檢查到」，這也是日本推「出境才退稅」的起因。未來退稅紀錄皆電子化，「刷護照即可」，若機器充足「理論上速度會很快」。

他解釋，規劃是在出發大廳就先刷護照、行李未託運前判定是否需檢查，判定標準與現行相同，「我猜會抓大金額才查」。結論是：自2026年11月1日起，先辦退稅再去航空公司報到，行李採抽檢；「大戶請自知之明提早到機場，多數人不必過度擔心。」

網友回應也分享實務經驗，「我9月初富士山那趟就有掃那台，當下也是很疑惑，我都托運了是要怎麼檢查，很怪啊」、「我今年平均每個月去一趟，也曾幾次購入額超過百萬日幣（隨便買2個包就超過了），還擔心被抽查，但每次都是ARIGATO，結果看了上面表格，原來我多慮了，只是小小咖而已」、「剛從成田回台，有機場人員請大家有買免稅品都要刷護照」、「我都是小戶，但還是乖乖掃一下。」