韓男登聖母峰遇暴風雪　證實失溫死亡！搜救隊員收屍

▲從尼泊爾登頂可以看到珠穆朗瑪峰。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

位於尼泊爾與中國邊境的喜馬拉雅山脈爆發猛烈暴風雪，導致數百名來自中國與外國的登山客受困。尼泊爾當局證實，一名46歲韓籍登山客在鄰近的梅樂峰（Mera Peak）遇難，遺體於當地時間6日由直升機運下山。由於暴雪範圍廣泛，救援人員仍在多處地區持續搜救與撤離作業。

根據《路透社》與尼泊爾媒體《Tourism Times》、《Everest News》，尼泊爾全國山岳嚮導協會（NNMGA）主席古隆（Tulsi Gurung）表示，這名韓籍登山客於4日嘗試攀登海拔6476公尺的梅樂峰，下山途中因暴風雪受困，最終疑似因低溫失溫喪命。

至於同行的雪巴族嚮導則在約5800公尺處獲救。當局指出，死者長時間暴露於極寒環境中，導致體溫急遽下降。

報導指出，梅樂峰位於聖母峰（Everest）以南約31公里處，是尼泊爾東部著名的登山與健行地點。從山頂可遠眺聖母峰、洛子峰（Lhotse）、馬卡魯峰（Makalu）與卓奧友峰（Cho Oyu）等海拔8000公尺級高山，吸引大量國際登山客造訪。

另一方面，中國中央電視台（CCTV）報導，聖母峰東側、隸屬中國西藏自治區的康雄壁地區，同樣因暴風雪導致數百名登山客受困。目前約350人已在救援隊協助下撤至附近小村曲當（西藏自治區日喀則市定日縣），另有200餘人已與救難隊取得聯繫，預計將分批撤離。

據悉，中國國慶日與中秋節8天連假期間，許多登山客湧入聖母峰東壁的「卡爾瑪峽谷」（Karma Valley）健行，當地平均海拔達4200公尺，3日晚間起連續降雪，4日全天出現暴雪與強風。一名成功下山的女性登山客向《路透社》透露，當地氣溫驟降、降雪異常劇烈，「今年的天氣完全不正常，導遊說這是他第一次在10月遇到這種暴風雪」。

隨著災情擴大，西藏定日地區觀光主管機關已暫停聖母峰周邊區域的入山許可與門票銷售。中國媒體《極目新聞》更早前指出，當地約有近千人受困，政府出動多支救援隊與村民清除積雪、疏通道路。

此外，受同一鋒面影響，尼泊爾南側也連日豪雨成災，造成多處山崩與洪水，道路中斷、橋樑被沖毀，至少已有47人死亡。專家警告，氣候異常正使高山地區的天氣變化更加劇烈，秋季原本的登山旺季，如今卻變成奪命陷阱。