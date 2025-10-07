林國成質詢喊「邁瑩大峽谷」　邱議瑩怒了：道歉！保留法律追訴權

▲民進黨立委邱議瑩。（圖／記者詹詠淇攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

高雄美濃近期爆出盜採砂石，有網友取用高雄市長陳其邁與綠委邱議瑩的名字，諷刺為「邁瑩大峽谷」，白委林國成今（7日）上午質詢時也提及此事。對此，邱議瑩下午提出嚴正抗議，她不是地主也不是盜採者，把土地悲歌掛上她跟陳其邁的名字，是非常大的影射跟羞辱，希望林國成提出道歉，如果還有相關說法，她會保留法律追訴權，也會跟律師討論。

高雄美濃一處農地遭盜採砂石而形成約20公尺深的低窪，被揶揄為「大峽谷」，該盜採砂石目前由檢調偵辦中。民眾黨立委林國成今（7日）質詢時以「邁瑩大峽谷」圖來質詢，內政部長劉世芳則向林表示，那不叫邁瑩大峽谷，不要污名化高雄市長跟立委，讓林聽聞後動怒喊，報章媒體都這樣寫，「妳叫我不能用這個，還要妳來糾正我啊」。

對此，邱議瑩下午在議場前提出嚴正抗議，首先，她不是地主也不是盜採者、偷盜者，「把這樣土地的悲劇掛上我的名字跟陳其邁名字，這是非常大非常大的影射跟羞辱，希望林國成委員向我們提出道歉」。

第二，邱議瑩表示，她極力支持檢調加速甚至嚴辦不法集團，把這些對於土地傷害的不法集團，早日繩之以法。第三，她也在立院開議時，率先提出《土石採取法》修正草案。除了增加罰則，也把整個責任鏈放進去，包括地主、司機甚至車行，希望加重產業鏈罰則，讓地方政府在執行效果上更強而有力，甚至更迅速對這樣不法集團進行行政裁罰，甚至刑法的罰則。

第四，邱議瑩認為，每個城市開發時不免俗會遇到這些廢棄土方、廢棄物到底要到放到哪的土地問題，相信不只高雄會有這樣的問題，彰化、台中、新北、台北也會有，到底這些廢棄土方去哪了？最終處置有沒有人知道？

邱議瑩說，既然現在發現這個問題，政府責無旁貸，要去處理最終處置方式，發現問題後要解決問題。而對高雄產生廢氣土方，她提出重啟高雄南星填海造陸計畫當作解方，配合之前她提出的機場南遷到南星計畫區，若能把營建廢棄的土方，有最終處置場所來填海造陸，土地問題可以獲得解決。

在邱議瑩說明完後，有媒體詢問，委員對這個「邁瑩大峽谷」，如果還有這些說法…，不過記者還沒說完題目，邱議瑩就怒打斷，「請不要用邁瑩大峽谷，美濃大峽谷好嗎」。記者續問，如果還有這些說法，會不會採取法律的行動？邱議瑩表示，她會保留法律追訴權，也會跟律師討論，這是土地悲歌，不是土地問題，不要把她的名字放在上面，她必須再次強調，「我不是盜採者，我也不是地主」。

媒體追問，會認為是支持度或選情好轉而被針對？邱議瑩說，「我不做任何臆測」，但這很顯然是有心人士集中火力攻打她跟陳其邁，「如果把它跟市長選舉角度看，或許是有這樣意味」。