藍白將提總預算復議　行政院舉「國民黨閣揆李煥釋憲史」反擊

▲行政院發言人李慧芝。（資料照／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

針對在野黨擬就「115年度中央政府總預算案」提出復議案，行政院發言人李慧芝6日晚間表示，行政院一直都願意與立院溝通，如立法院召集朝野協商，政院都願意參與並表達意見；她也強調，行政院尊重立法院審議預算權，而編列預算是憲法權力分立下專屬行政權的範疇，更舉國民黨執政時期的前行政院長李煥政府，聲請釋憲的歷史，點出立院決議增加支出，是違反憲法70條規範。

立法院三讀通過並由總統公告攸關志願役加薪、提高警消退休所得替代率的相關條例，行政院聲請釋憲及暫時處分。對此，藍白陣營認為，沒有依法編列軍人待遇與提高警消退休金等項目，因此擬在明日（7）提出復議，要求退回預算至程序委員會。

對此，行政院發言人李慧芝6日晚間表示，行政院一直都願意與立院溝通，如立法院召集朝野協商，政院都願意參與並表達意見。不過她也強調，行政院尊重立法院審議預算權，而編列預算是憲法權力分立下專屬行政權的範疇。

李慧芝指出，35年前立院違憲增加政府支出，要求政院加發公教人員獎金，當時的行政院長李煥也拒絕執行並聲請釋憲，最終大法官做出釋字第264號解釋，明白指出立法院的決議是「為增加支出之提議」，違反憲法第70條規範。

李慧芝強調，大法官釋字第391號解釋理由書明示「預算案則祇許行政院提出」，立法院應該尊重行政院，而非一再跨越紅線、甚至一再違憲，破壞民主法治的根基。