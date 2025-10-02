　
    • 　
>
政治

盼藍委謙卑、做出光榮成績單　韓國瑜：讓人感受到心念的是台灣福祉

▲▼立法院長韓國瑜、國民黨立法院黨團總召2日出席國民黨立法實務研討會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲立法院長韓國瑜2日在國民黨智庫致詞。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院長韓國瑜今（2日）向國民黨及黨團立委表示，度過大罷免不應該有勝利的喜悅，更應該有謙卑的心情，感謝台灣人民給了再一次機會，且最近天災不斷，地緣政治衝突愈發緊張，拜託大家要把份內工作做好，做出幾份光榮成績單，讓人民感受到，國民黨心心念念都是台灣人民福祉，也願意用在野力量督促政府，讓國家走上正軌，「我想這是我內心深切的期盼，也跟大家一起勉勵。

國民黨2日中午在國家政策研究基金會（國民黨智庫）舉辦立法實務研討會，黨秘書長黃健庭、立法院黨團三長傅崐萁、羅智強、林沛祥及多名藍委與會。韓國瑜致詞表示，今天他很榮幸受邀一起參加國民黨立法實務研討會，一眨眼3個會期，已經過了兩個會期進入第3個會期，相信大家感慨良多。說到此，韓國瑜發現講錯，立刻改口「要進入第4會期」，並開玩笑表示，日本回來時差還沒調好，腦袋思路還沒調整好，以前清脆的嗓音都啞了。

接著，韓國瑜繼續說，在座委員很多經歷過大罷免的火的試煉，但由於台灣人民熱情支持，讓所有委員順利度過大罷免這關。

韓國瑜強調，「這個時候我們不應該有勝利的喜悅，更應該有謙卑的心情，感謝台灣人民給了我們再一次機會，讓我們在立法院能服務機會；也感謝台灣人民睜大眼睛，看的出來優秀的立法委員，國民黨團在立法院以人民權益為最主要執政、問政追求的目標，我想我們心存感恩。展望未來一個會期，大家的挑戰絕對不會亞於前3個會期；想想看總預算、營業基金、特別條例追加預算，還有接踵而來的人事同意權，大法官、NCC、公平會等等，大家肩膀上責任愈來愈重大，可能要有心理準備」。

韓國瑜說，最近天災人禍幾乎不斷，尤其花蓮這場，造成海內外民眾都難過，2、3個月前雲嘉南大水災還未結束，還在修建時候，現在花蓮又把大家心情打回谷底；再加上美國關稅、中共軍演，國內外事情幾乎沒停過，地緣政治衝突愈發緊張。親愛委員同仁，拜託大家在最緊要關頭一定要把份內工作做好，能做出幾份光榮成績單出來，讓人民感受到，雖然國民黨在野，但國民黨心心念念都是台灣人民福祉，也願意用在野力量督促政府，讓國家走上正軌，讓民眾眼睛為之一亮，「我想這是我內心深切的期盼，也跟大家一起勉勵」。

韓國瑜也說，立法院院長三大職責在身上，主持院會、朝野協商、國會外交，他跟立法院副院長江啟臣皆見4000以上國外重要政界領袖，不停接待外賓，就是希望對方對台灣留下美好印象，尤其是對立法院，讓世界各國國會議員、政治領袖來到立法院，都會覺得黨團超越黨派，未來也希望黨團能根據每個立委興趣跟責任所在，能規劃、把握有限時間資源，紛紛認定責任區，跟海外僑民、世界各國政要保持聯絡，這非常重要。

韓國瑜提到，昨天藍委萬美玲委員跟奧地利官員說，台灣人生這麼多小孩要感謝奧地利，台灣人度蜜月到維也納，奧地利國會議員笑哈哈，大家一團和樂；所以他希望大家可以選定自己的區，由黨團分配，大家多和國外交往，這是很重要的，也是國會議員的責任。

韓國瑜表示，也祝福國民黨團新會期有亮眼傑出的表現，讓全國人民看到在野黨跟民眾站在一起，祝福國民黨立法院黨團新會期順利成功圓滿，祝大家中秋佳節快樂。

10/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時
日本返台一刷護照「海關秒現身」　行李都檢查！他驚：開始嚴查了
0分！AirPods Pro 3被判「完全無法維修」
女子公園遭性侵！還被拍照傳給男友
恐怖喪屍開賓士連撞28車！　爆胎停路邊
獨／直擊光復救災超人「手在抖」！原因藏洋蔥

國民黨主席選舉將於10月18日進行改選，本次共有6人參選，分別為郝龍斌、鄭麗文、羅智強、卓伯源、張亞中、蔡志弘。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕提出4大理由喊話國民黨該世代交替，更點名鄭麗文與羅智強可以策略聯盟建構「鄭羅對決、世代交替」氛圍，藉此讓國民黨改頭換面。

韓國瑜藍委國民黨立法院

