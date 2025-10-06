登谷關波津加山14小時未準備好　女山友膝蓋擦挫傷背負下山

▲▼4名山友因未準備好，攀登谷關波津加山14小時以至於手軟腳軟仍未回到登山口，一名女山友也因滑倒無法行走求援，由搜救人員背負下山送中國醫藥學院醫治。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市1行4人(3女1男)昨(5)日單攻和平區谷關七雄的波津加山，從上午8時從登山口開始攀登，因山友都沒有走過波津加山陡上到三角點後，下午才又慢慢返程，經過14小時山友都手軟腳軟，其中一名女山友不慎滑倒膝蓋受傷無法行走，至晚間10時仍無法走回登山口，遂向警方報案求援。

台中市消防局05日22時39分接到民眾報案指稱，1行4人(3女1男)攀登波津加山1日單攻行程，其中1位團員(女性)於下山時在步道0.4K不慎跌倒，導致膝蓋擦挫傷、無法行走、意識清楚，需搜救人員前往協助。勤務中心立即派遣谷關、和平分隊3車5人，現場由谷關分隊小隊長陳彥良帶隊前往救援。搜救人員於23時08分捎來步道登山口起登，23時31分接觸傷患，傷患雙膝擦傷無法行走、意識清楚，搜救人員立即給予包紮急救處置，由搜救隊員輪流背負傷患下山，在今(6)日00時17分抵達登山口，傷患要求救護車送往中國附醫救治。

台中市山難搜救協會資深隊員表示，波津加山高度約1770公尺，高度落差約有1000公尺，全長約有3.2公里，一般民眾來回約7小時就可回到登山口，但這3女1男很顯然沒做好功課沒有準備好，14小時仍未回到登山口。一般民眾往往忽略爬中級山需要的準備工作，所幸四人只是體力不濟手軟腳軟了只有輕微擦挫傷，呼籲山友登山前一定要準備好裝備，下載離線地圖，迷途或有意外時切勿單獨行動，應冷靜待在原地救援。