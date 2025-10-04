高市早苗立場友台　林右昌回憶熱情擁抱：能感受她對台灣滿滿支持

▲高市早苗、前民進黨秘書長林右昌。（圖／翻攝林右昌臉書）



記者杜冠霖／台北報導

高市早苗今（4日）高票當選日本自民黨新任黨魁，成為自民黨史上首位女性總裁 ，有望成為下任日本首相。而高市早苗近年與綠營多位政要都有交流，連續2年都與其碰面的前民進黨秘書長林右昌回憶，去年底他曾去日本拜會各黨領袖，也與高市早苗會面，今年在台北見面時，高市也給他一個熱情擁抱，每次見面都能感受到她對於台灣滿滿的支持與相挺。期許未來台日在各項安保、經濟議題上，繼續深化合作。

林右昌表示，稍早日本自民黨總裁選舉結果公布，恭喜前安保大臣高市早苗當選，成為自民黨有史以來第一位女性總裁，高市早苗新總裁，長年擔任國會議員，更曾任總務大臣、內閣府特命擔當大臣、經濟安全保障擔當大大臣等職，政治資歷非常完整豐富，是位行動派的女性政治家，對台灣尤其友善。

林右昌透露，他在去年底，以民進黨祕書長身份前往日本拜會各主要政黨領袖推動政黨外交，除了與各政黨黨首會面，也特別安排了個人拜會與高市早苗總裁在她的辦公室裡會面，相談甚歡！我也代表賴清德主席，邀請她能盡快來台灣訪問。

林右昌表示，今年，我們在圓山飯店再次見面，沒想到她當場給我一個大大的擁抱，跟我說她來了！她的真誠與熱情，每次見面都能感受到她對於台灣滿滿的支持與相挺。非常恭喜她能高票當選自民黨總裁，也期許未來台日在各項安保、經濟議題上，繼續攜手合作。台日友好，共榮共好！

高市早苗曾在安倍、岸田內閣擔任重要職務，與台灣政壇互動頻繁、關係友好，總統賴清德今年4月才在總統府內接見；外交部長林佳龍7月赴日訪問時也與高市草苗碰面；林右昌去年、今年也分別在日本、台灣都與其會面，前總統蔡英文也與高市多有互動。