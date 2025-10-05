　
政治

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

▲▼民進黨立委吳琪銘之子吳昇翰（右）未鬆口是否投入議員選舉，但坦言「若有機會不排斥」。（圖／翻攝自Facebook／吳琪銘）

▲民進黨立委吳琪銘之子吳昇翰（右）未鬆口是否投入議員選舉，但坦言「若有機會不排斥」。（圖／翻攝自Facebook／吳琪銘）

記者詹詠淇／台北報導

新北市近年人口增長，因應各區人口變化，預計2026議員席次由66席增至68席。其中，林口、五股、泰山選區席次擬從4席增至5席，土城、樹林、三峽、鶯歌選區恐從10席降為9席，而平地原住民與山地原住民選區將各增1席。此外，因原屬汐止、板橋選區的廖先翔、葉元之轉戰立委成功，留下空缺，成為兵家必爭之地。民進黨新人部分，掀起「世代交棒」潮，不少政二代接班人陸續浮上檯面，包括現任議員陳啟能兒子陳俊維、陳永福兒子陳韋任等，而立委吳琪銘兒子吳昇翰未鬆口是否投入議員選舉，但坦言「若有機會不排斥」，不過也引發地方反彈。

儘管民進黨2026年直轄市議員提名新人參與初選的加權機制延續「政二代條款」，明定現任或曾任總統、副總統、立法委員、直轄市長、縣市長、直轄市議員、直轄市升格前鄉鎮市長及議員、直轄市山地原住民區長的配偶、三親等內親屬，不列入民調加權。不過，目前浮出水面的新人幾乎都是政二代，「世代交棒」似乎成為2026年選戰主軸。

五泰林多1席　賴秋媚之女代母出征

第2選區（林口區、五股區、泰山區）現任議員為國民黨籍蔡淑君、陳明義、宋明宗以及民進黨籍李宇翔，政治板塊藍大於綠。隸屬湧言會的李宇翔上任後勤跑基層，且曾揭發前勞動部北分署長謝宜容霸凌案，聲名大噪。

不過，下屆因五泰林人口增長，預估多1席。資深前議員賴秋媚上屆議員選舉以1300多票之差成為落選頭，賴秋媚女兒、蘇系立委吳秉叡秘書戴翎育這次也代母出征盼爭取這1席。戴翎育表示，自己在地方服務約10年，這次希望能承接母親意志，持續為民服務，替地方謀取更多福利、建設。

▼前議員賴秋媚女兒、蘇系立委吳秉叡秘書戴翎育。（圖／翻攝自Facebook／戴翎育）

▲▼前議員賴秋媚女兒、蘇系立委吳秉叡秘書戴翎育。（圖／翻攝自Facebook／戴翎育）

繼承衣缽　新莊、三蘆、大新店「政二代」多

第3選區（新莊區）目前3藍3綠1白，現任民進黨籍議員包括新系林秉宥、蘇系翁震州和英系鍾宏仁。地方盛傳鍾宏仁有意退位，而鍾宏仁姪子、新北市新莊雲林同鄉會理事長高國凱傳出有意參選。地方人士指出，高國凱年初起就勤跑地方，也有代表鍾宏仁在地方跑行程，儘管高國凱空戰較不突出，但新莊雲林同鄉人口眾多，同鄉會對陸戰組織幫助大。此外，據了解，正國會擬在此區推出一名外型亮眼的女新人，為海外留學歸來、基層幕僚出身，歷練完整。

▼英系議員鍾宏仁姪子、新北市新莊雲林同鄉會理事長高國凱（右2）傳出有意參選。（圖／翻攝自Facebook社團／新北市新莊雲林同鄉會）

▲▼英系議員鍾宏仁姪子、新北市新莊雲林同鄉會理事長高國凱（右2）傳出有意參選。（圖／翻攝自Facebook社團／新北市新莊雲林同鄉會）

第4選區（蘆洲區、三重區）則有隸屬正國會的現任議員陳啟能欲傳承重任給兒子陳俊維。陳俊維現在是陳啟能服務處執行長，在地方服務多年，2016年曾參與前總統蔡英文競選，也擔任過前立法院長游錫堃秘書，實戰與歷練兼具。陳啟能除了地方行程會讓兒子一起跑，社群宣傳也都不忘放上兒子照片和大名，交棒意味濃厚。

▼正國會議員陳啟能欲交棒給兒子陳俊維（左）。（圖／翻攝自Facebook／陳啟能）

▲▼正國會議員陳啟能欲交棒給兒子陳俊維。（圖／翻攝自Facebook／陳啟能）

另也傳出蘇系議員李余典想交棒給女兒李旻蔚或兒子李余穎偉。其中，李旻蔚因過去曾代表民眾黨參選立委，被認為在未來評論民眾黨議題上更有力道，不過目前都還在評估中，最後由誰來參選仍有待商榷。

▼蘇系議員李余典之女李旻蔚（中）過去曾代表民眾黨參選立委。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台灣民眾黨南北大眾走掃街拜票行程10日來到三重地區，由黨主席柯文哲陪同不分區立委候選人黃靜瑩黨籍立委參選人李旻蔚搭乘戰車掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

▼蘇系議員李余典之子李余穎偉（右）。（圖／翻攝自Facebook／新北市議員 李余典）

▲▼蘇系議員李余典兒子李余穎偉（右）。（圖／翻攝自Facebook／新北市議員 李余典）

第9選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）現任民進黨籍議員為正國會陳乃瑜和蘇系陳永福。目前陳永福有意讓兒子、特助陳韋任接棒，陳韋任也經常代父跑行程，已勤跑地方1年多。陳韋任表示，勤跑地方不僅增加曝光度，更重要的是能第一時間了解鄉親需求，把問題帶回去協調解決，讓大家真正感受到溫暖的服務。

陳韋任強調，只要地方有需求，不管大事小事，都希望第一時間了解狀況，親自傾聽、現勘，協調整合資源解決問題；而在地方和鄉親互動，除了讓大家更認識他，更重要的是讓他更貼近民意需求，唯有扎扎實實在地方跑，才能知道鄉親真正的困難，並對症下藥提出建議，為家鄉帶來實際改變。至於「政二代」標籤，他認為有好也有壞，就看大家怎麼解讀名詞。

▼蘇系議員陳永福兒子、特助陳韋任（右）。（圖／翻攝自Facebook／陳乃瑜）

▲▼民進黨立委、新北黨部主委蘇巧慧、民進黨新北市議員陳乃瑜、民進黨新北市議員陳永福特助陳韋任。（圖／翻攝自Facebook／陳乃瑜）

葉元之拚上立委板橋空1席　李文忠之子動作大

第5選區（板橋區）因葉元之選上立委，確定留下1席空缺，目前檯面上動作最大的莫過於隸屬新潮流的國防安全研究院前執行長李文忠之子李昆穎，9月24日已在社群平台宣布決定爭取提名。李昆穎不僅已在板橋多處掛上看板，更於看板上直言自己是「最年輕的新人」、「賴清德競選幕僚」、「台大土木工程碩士」。

「為了這個慎重的決定，我已經準備了10年」，李昆穎在社群平台寫到，他從318學運的政治啟蒙，先後加入前立委陳曼麗、立委蘇巧慧、立委吳思瑤委員辦公室，到協助前行政院長蘇貞昌於新北市長的選戰，投入總統賴清德籌組全國信賴台灣之友會的工作，再到跟隨行政院政委兼公共工程委員會主委陳金德進入行政院及公共工程委員會等，累積完整立法、行政等各面向的歷練，有信心可以為地方帶來新氣象。

▼國防安全研究院前執行長李文忠之子李昆穎宣布爭取提名。（圖／翻攝自Facebook／李昆穎 穎向板橋）

▲▼國防安全研究院前執行長李文忠之子李昆穎參選動作大。（圖／翻攝自Facebook／李昆穎 穎向板橋）

▲▼國防安全研究院前執行長李文忠之子李昆穎參選動作大。（圖／翻攝自Facebook／李昆穎 穎向板橋）

土樹三鶯少1席　新人來勢洶洶現任壓力大

第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）目前為5藍4綠1無黨籍，民進黨籍議員分別為正國會系統的卓冠廷、林銘仁，英系廖宜琨和蘇系彭一書，4人皆欲尋求連任。過去民進黨都會提名6席、當選4席，但這次因人口結構變化，第2選區五泰林多1席，而第8選區土樹三鶯少1席，因此民進黨可能只會提名5席（4男1女）。

新人部分，正國會立委吳琪銘之子吳昇翰來勢洶洶，但也引發地方反彈，因為當時所有議員全力相挺吳琪銘連任立委。對此，吳昇翰表示，目前就是替爸爸服務，把自己該做的先做好，累積能量。若有機會不排斥參選，但因為黨內還有很多前輩，也會看前輩的意願、狀況。

▼正國會立委吳琪銘之子吳昇翰（第一排左三）。（圖／翻攝自Facebook／吳琪銘）

▲▼正國會立委吳琪銘之子吳昇翰（第一排左三）。（圖／翻攝自Facebook／吳琪銘）

此外，前議員高敏慧姪女高乃芸上屆以40票之差成為落選頭，這次有意捲土重來；地方也盛傳，前新北市議會副議長陳文治辦公室副主任、前議員李婉鈺辦公室副主任朱誼臻會代表新潮流參選，不過，有地方人士指出，朱誼臻的知名度和支持度要贏高乃芸有其難度，最近也沒有看到她在跑地方。

▼前議員高敏慧姪女高乃芸。（圖／翻攝自Facebook／高乃芸）

▲▼前議員高敏慧姪女高乃芸。（圖／翻攝自Facebook／高乃芸）

▼前新北市議會副議長陳文治辦公室副主任、前議員李婉鈺辦公室副主任朱誼臻（右3）。（圖／翻攝自Facebook／陳文治）

▲▼地方盛傳前新北市議會副議長陳文治辦公室副主任、前議員李婉鈺辦公室副主任朱誼臻（右3）有意參選新北議員。（圖／翻攝自Facebook／陳文治）

2026議員點將政二代民進黨市議員新北吳昇翰陳韋任陳俊維

