日本東急電車「相撞出軌」！疑實習駕駛超速釀禍　田園都市線停駛

記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣川崎市梶谷站附近5日深夜發生嚴重鐵路事故！一輛載有140多名乘客的東急田園都市線列車，在進站時撞上回送列車，導致回送列車部分車廂脫軌，所幸無人傷亡。根據調查，回送列車駕駛員為實習駕駛員，而受到此次事故影響，東急田園都市線、東急大井町線直到6日仍然無法恢復正常運行，嚴重影響通勤族。

根據《日本放送協會》、《朝日電視台》報導，東急電鐵表示，該起事故發生在5日晚間11時5分，當時一輛從中央林間開往澀谷的田園都市線列車正準備進入梶谷站月台，但卻意外與一輛準備開回車庫的回送列車發生碰撞。

當時回送列車是在用來臨時停放車輛的軌道，但調查顯示，回送列車的部分車身可能突出到主線軌道上，才會釀成這起意外。該起事故也導致回送列車的2節車廂出軌，而田園都市線列車上的149名乘客則是從月台順利下車脫困。

國土交通省認定為鐵路事故，因此運輸安全委員會6日已緊急派遣2名鐵道事故調查官前往現場，深入調查事故發生的詳細經過。此外，目前已經確定遭撞擊的回送列車駕駛員是實習駕駛。

根據調查，疑似實習駕駛員在進入軌道時速度過快，收到警示，因此列車在還未到達指定地點時自動停下。而客運列車駕駛在進站時發現回送列車疑似比平常更靠近主要軌道，因此緊急煞車，但為時已晚，仍然與回送列車發生撞擊。

東急電鐵表示，由於兩輛列車仍卡在事故現場無法移動，復駛時間尚未確定，需要等待運輸安全委員會許可後才能進行車輛移除作業，因此田園都市線、大井町線直到6日仍無法恢復正常運行。田園都市線澀谷站至鷺沼站區間的上下行列車從6日首班車起全面停駛，僅有鷺沼站至中央林間站區間維持折返運行。同時，東急大井町線二子玉川站至溝之口站區間也被迫停駛，數萬名通勤族的交通大受影響。