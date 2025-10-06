日本再傳熊襲！秋田70歲翁遭「母子3熊」攻擊　左腳踝遭咬傷

▲秋田70多歲男子在自家後方稻田作業時，突遭3頭熊圍攻。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本秋田縣美鄉町6日早晨驚傳熊襲事件，一名70多歲男子在自家後方稻田作業時，突遭3頭熊圍攻，導致左腳踝受傷送醫。當局指出，這3頭熊疑似為一頭母熊與兩隻幼熊，目前仍在附近活動，已緊急呼籲民眾提高警覺、避免外出接近田野區域。

根據《秋田放送》報導，事件發生於當地時間6日上午7時前，美鄉町金澤東根字南外川原地區。受傷男子本人撥打電話向消防通報，表示「被熊咬傷左腳踝」。消防與警方趕抵現場後，隨即將他送往大仙市內醫院治療，目前情況穩定。

現場調查顯示，襲擊男子的熊共有3頭，研判為母熊帶著幼熊覓食。

由於近期秋田地區屢傳熊出沒，當地政府正持續發布警告，提醒居民在清晨與傍晚外出務農時務必小心，並隨身攜帶防熊鈴或噴霧。美鄉町官方也已加派人員巡邏，呼籲附近居民暫時避免前往山區或稻田，並通報任何可疑熊蹤，以防止再度發生攻擊事件。

日本熊患問題持續升溫，世界遺產岐阜縣白川鄉白川村5日才發生野熊攻擊外籍遊客的事件。一名40多歲西班牙男性觀光客在荻町展望台接駁車站附近，突遭亞洲黑熊幼崽攻擊，右臂被熊爪抓傷，所幸並無生命危險。