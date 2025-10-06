光復下水道沒堵？傅崐萁辦公室秀圖反擊　稱：重做是轉述政委建議

記者蘇晏男／台北報導

針對花蓮光復鄉災後重建，國民黨花蓮立委傅崐萁向總統賴清德提議，整個光復鄉污水雨水下水道幾乎要重做，但賴回應，根據政院顧問、副總協調官李孟諺，有親自下去下水道，3米高的下水道是好的。對此，傅崐萁國會辦公室今（6日）下午表示，下水道重做是傅崐萁轉述政務委員陳金德勘災後的建議，且光復災區有五條不同雨水下水道，目前被堵住急需中央投入改善的是佛祖街E、F兩條幹線下水道，李孟諺說的是指A、B、D下水道。

▲總統賴清德5日到花蓮光復鄉勘災，與國民黨立委傅崐萁對談。（圖／翻攝自Facebook／傅崐萁）

光復鄉市區大面積遭馬太鞍溪堰塞湖溢流而下的泥流掩蓋，賴清德昨到場勘災，並與花蓮縣長徐榛蔚、傅崐萁等開會討論。會中傅崐萁向賴清德表示須慎重研商遷村的可行性，因為整個光復鄉污水雨水下水道幾乎要重做，不然水排不出去，需要完整「重置計畫」，而賴則回應，光復鄉下水道到底是否需要重新興建，後續要來研究，不過李孟諺有親自下去（下水道）看過，3米高的下水道是好的。

對此，傅崐萁國會辦公室6日下午表示，「下水道重做，是政務委員陳金德勘災後的建議，總召轉述」；傅辦也貼出一段傅崐萁與賴清德的開會影片，影片中傅崐萁說：「因為堤防內的河床高度已經這麼高，是不是要考慮積極的遷村？因為三天前陳金德政委跟我協商，他來看過一趟，他發現在問題非常非常嚴重。跟總統報告，他（指陳金德）認為整個汙水雨水下水道幾乎要重做，完全要重做，不然水排不出去，所以我們現在整個光復鄉可能要做一個完整的重置的一個計畫。」

傅崐萁辦公室更貼出一張「114年9月25日光復鄉雨水下水道現勘概況」圖指出，光復災區有五條不同雨水下水道，目前被堵住急需中央投入改善的是佛祖街E、F兩條幹線下水道，昨天會議上賴總統引述：「李孟諺顧問說光復溪出水口3米高(沒堵住)」是A、B、D下水道；另靠北側的C、O、R三條下水道未受影響。

▼傅崐萁國會辦公室6日貼出一張「114年9月25日光復鄉雨水下水道現勘概況」圖。（圖／傅崐萁國會辦公室提供，點圖可放大）