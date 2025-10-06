　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

光復下水道沒堵？傅崐萁辦公室秀圖反擊　稱：重做是轉述政委建議

記者蘇晏男／台北報導

針對花蓮光復鄉災後重建，國民黨花蓮立委傅崐萁向總統賴清德提議，整個光復鄉污水雨水下水道幾乎要重做，但賴回應，根據政院顧問、副總協調官李孟諺，有親自下去下水道，3米高的下水道是好的。對此，傅崐萁國會辦公室今（6日）下午表示，下水道重做是傅崐萁轉述政務委員陳金德勘災後的建議，且光復災區有五條不同雨水下水道，目前被堵住急需中央投入改善的是佛祖街E、F兩條幹線下水道，李孟諺說的是指A、B、D下水道。

▲總統賴清德5日到花蓮光復鄉勘災，與國民黨立委傅崐萁對談。（圖／翻攝自Facebook／傅崐萁）

▲總統賴清德5日到花蓮光復鄉勘災，與國民黨立委傅崐萁對談。（圖／翻攝自Facebook／傅崐萁）

光復鄉市區大面積遭馬太鞍溪堰塞湖溢流而下的泥流掩蓋，賴清德昨到場勘災，並與花蓮縣長徐榛蔚、傅崐萁等開會討論。會中傅崐萁向賴清德表示須慎重研商遷村的可行性，因為整個光復鄉污水雨水下水道幾乎要重做，不然水排不出去，需要完整「重置計畫」，而賴則回應，光復鄉下水道到底是否需要重新興建，後續要來研究，不過李孟諺有親自下去（下水道）看過，3米高的下水道是好的。

對此，傅崐萁國會辦公室6日下午表示，「下水道重做，是政務委員陳金德勘災後的建議，總召轉述」；傅辦也貼出一段傅崐萁與賴清德的開會影片，影片中傅崐萁說：「因為堤防內的河床高度已經這麼高，是不是要考慮積極的遷村？因為三天前陳金德政委跟我協商，他來看過一趟，他發現在問題非常非常嚴重。跟總統報告，他（指陳金德）認為整個汙水雨水下水道幾乎要重做，完全要重做，不然水排不出去，所以我們現在整個光復鄉可能要做一個完整的重置的一個計畫。」

傅崐萁辦公室更貼出一張「114年9月25日光復鄉雨水下水道現勘概況」圖指出，光復災區有五條不同雨水下水道，目前被堵住急需中央投入改善的是佛祖街E、F兩條幹線下水道，昨天會議上賴總統引述：「李孟諺顧問說光復溪出水口3米高(沒堵住)」是A、B、D下水道；另靠北側的C、O、R三條下水道未受影響。

▼傅崐萁國會辦公室6日貼出一張「114年9月25日光復鄉雨水下水道現勘概況」圖。（圖／傅崐萁國會辦公室提供，點圖可放大）

▼傅崐萁國會辦公室6日貼出一張「114年9月25日光復鄉雨水下水道現勘概況」圖。（圖／傅崐萁國會辦公室提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中秋悲劇！台南男大樓墜落　 臟器外露身亡
快訊／館長直播嗆斬賴清德狗頭！　刑事局緊急報請偵辦
快訊／法國最短命總理！　上任不到1個月請辭
霸氣十足！季連成被拱選花蓮縣長　綠委超欽佩
1%天選之人！寶寶「手握避孕器」出生　婦產科醫曝真相
陪賴清德勘災！徐榛蔚「突借鏟子鏟土」挨酸擺拍…縣府說話了
苗栗正義男病況曝！遇隨機砍人護2女童身中數刀　今轉普通病房

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

後美麗島時代的民進黨　呂秀蓮：不應只壯大自己派系、用人唯親

籲暫停黨主席辯論挨郭正亮轟　羅廷瑋：與人民站一起才能贏回信任

光復下水道沒堵？傅崐萁辦公室秀圖反擊　稱：重做是轉述政委建議

鄭麗文不滿被爆欠繳百萬黨公職分攤金　國民黨：經查均已完成

霸氣十足！季連成被拱選花蓮縣長　綠委超欽佩：但不需和選舉聯想

批國民黨消費花蓮災情冷血　她嘆：連鏟子超人也難逃惡質攻訐

評藍黨魁選舉糾結「這2事」　李艷秋：不如直接請黃國昌當主席

被爆在覓地成立新北市長競辦　黃國昌：陳世軒說的是真的

外長中秋推「瓜地馬拉咖啡配月餅」　以行動挺友邦農產

反擊蔡適應恬不知恥　黃國昌：他替天道盟喬眷地的證據清清楚楚

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

轎車「截彎取直」瘋狂逆向　後方駕駛傻眼：不會開別上路

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

後美麗島時代的民進黨　呂秀蓮：不應只壯大自己派系、用人唯親

籲暫停黨主席辯論挨郭正亮轟　羅廷瑋：與人民站一起才能贏回信任

光復下水道沒堵？傅崐萁辦公室秀圖反擊　稱：重做是轉述政委建議

鄭麗文不滿被爆欠繳百萬黨公職分攤金　國民黨：經查均已完成

霸氣十足！季連成被拱選花蓮縣長　綠委超欽佩：但不需和選舉聯想

批國民黨消費花蓮災情冷血　她嘆：連鏟子超人也難逃惡質攻訐

評藍黨魁選舉糾結「這2事」　李艷秋：不如直接請黃國昌當主席

被爆在覓地成立新北市長競辦　黃國昌：陳世軒說的是真的

外長中秋推「瓜地馬拉咖啡配月餅」　以行動挺友邦農產

反擊蔡適應恬不知恥　黃國昌：他替天道盟喬眷地的證據清清楚楚

泰勒絲新歌破串流紀錄！MV換9套華服　「橄欖球、87號房」藏彩蛋放閃未婚夫

陸北斗系統「更安全」？　伊朗高官稱想從GPS跳槽

後美麗島時代的民進黨　呂秀蓮：不應只壯大自己派系、用人唯親

快訊／中秋傳悲劇！台南男大樓墜落　 臟器外露頭部重創亡

熊出沒！日新潟縣發布「最高級別警報」　飢餓黑熊闖民宅傷人

陳淑芳突脫口「金鐘獎欠我兩個獎」！　86歲身體狀況曝：要繼續演戲

快訊／館長直播嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請新北檢指揮偵辦

快訊／法國最短命總理！　勒克努上任不到1個月請辭

張信哲合體萬人紐約「走路上班」！　台下1舉動嗨喊：我被寵壞了

《間諜家家酒》攻佔日本車站全是安妮亞、符合身高只露臉萌翻

【不滿大叔烤肉唱歌】19歲男竟揮開山刀傷人

政治熱門新聞

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

柯文哲關1年全身病！陳佩琪談北所「可怕住民」把人嚇退3步

民進黨2026縣市長選舉拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這縣市

陳亭妃指「民調差17%有變數台南人怎看」　市黨部開砲

傅崐萁主張下水道「完全重做」　賴清德提1政院高官有親自下去看

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

蔡適應：我是黃國昌狗仔隊第一波受害者

政壇噩耗！國民黨陳清秀過世　享壽81歲

2026議員點將／高雄泛綠新人大爆滿　最帥里長、最年輕里長都來囉

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

被爆在覓地成立新北市長競辦　黃國昌：陳世軒說的是真的

2026議員點將／新北板橋汐止搶補位　藍政二代、「侯家軍」展開佈局

更多熱門

相關新聞

徐榛蔚借鏟子鏟」挨酸擺拍　縣府說話了

徐榛蔚借鏟子鏟」挨酸擺拍　縣府說話了

花蓮光復鄉遭洪災重創，總統賴清德在昨（5）日中秋節前夕，再度赴災區勘災視察復原狀況，未料花蓮縣長徐榛蔚在勘災途中，突跟志工借來鏟子，鏟土過程也被總統直擊，畫面曝光引發熱議，挨酸「徐縣長擺拍、鏟兩下」。花蓮縣府今日提供側拍紀錄還原當時狀況，解釋當時徐縣長是在關心志工協助流程，集中淤泥後因隊伍移動又繼續視察行程。

災後第14天！重災區佛祖街慘況曝光

災後第14天！重災區佛祖街慘況曝光

她批藍營消費花蓮災情冷血　鏟子超人也難逃

她批藍營消費花蓮災情冷血　鏟子超人也難逃

鏟子超人被嗆「民進黨砸錢請來」日領2千！她傻眼

鏟子超人被嗆「民進黨砸錢請來」日領2千！她傻眼

賈永婕101國慶活動遭酸：花蓮都這樣了還辦

賈永婕101國慶活動遭酸：花蓮都這樣了還辦

關鍵字：

傅崐萁賴清德下水道光復鄉花蓮堰塞湖陳金德

讀者迴響

熱門新聞

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

快訊／王齊麟當爸了！陳詩媛樂曬超音波照

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面