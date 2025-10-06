慘況曝光！　尼泊爾豪雨「引爆山洪」至少47死

▲尼泊爾連日豪雨引發大規模山崩與山洪。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

尼泊爾連日豪雨引發大規模山崩與山洪，造成至少47人死亡、多人失蹤，多條主要道路與橋梁遭沖毀，災情遍及全國。當局指出，這波暴雨自週五（3日）起持續至今，損害嚴重，救援人員正冒險進行搜救。

根據《路透社》報導，武裝警察部隊（Armed Police Force）發言人達烏博吉（Kalidas Dhauboji）表示，東部與印度接壤的伊蘭（Ilam）地區災情最重，共有35人死於多起山崩。另有9人遭洪水沖走、3人在其他地區遭閃電擊中喪生。

國家災害風險減少與管理局（National Disaster Risk Reduction and Management Authority）發言人瑪哈特（Shanti Mahat）指出，搜救工作仍持續進行中，「救難人員正全力搜尋失蹤者。」

暴雨導致多條主要公路被山崩與洪水封鎖，數百名旅客受困各地。尼泊爾最大的加德滿都（Kathmandu）國際機場發言人雪巴（Rinji Sherpa）表示，「國內航班大多受影響停飛，但國際航班仍維持正常運作。」

▲▼尼泊爾豪雨「引爆山洪」至少47死。（圖／路透）



在東南部地區，克西河（Koshi River）水位暴漲超過警戒線。森薩里（Sunsari）地區行政長官米什拉（Dharmendra Kumar Mishra）指出，當局已開啟克西壩（Koshi Barrage）全部56個閘門洩洪，並暫時禁止車輛通過大橋，以防更大災情。

首都加德滿都同樣受到波及，多條河川暴漲、道路淹水，部分住宅泡在水中，使城市一度與外界陸路交通中斷。

尼泊爾每年6月至9月為雨季，暴雨引發的山崩與洪水相當常見，幾乎每年都奪走數百條人命。氣象單位預估，降雨將持續到週一（6日），政府表示正採取「最大程度的防範措施」，全力協助受災居民。