國際

2歲娃登基「尼泊爾活女神」　榮耀家族卻恐孤獨終老

▲▼尼泊爾本周迎來新任「活女神」登基儀式，年僅2歲8個月大的阿亞塔拉‧夏克雅（Aryatara Shakya）正式接替前任，成為全國印度教徒與佛教徒共同膜拜的「庫瑪麗」（Kumari）女神。（圖／達志影像／美聯社）

▲2歲8個月大的阿亞塔拉‧夏克雅（Aryatara Shakya）本周登基成為新任活女神「庫瑪麗」（Kumari）。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

尼泊爾本周迎來新任「活女神」登基儀式，2歲8個月大的阿亞塔拉‧夏克雅（Aryatara Shakya）正式接替前任，成為全國印度教徒與佛教徒共同膜拜的「庫瑪麗」（Kumari）女神。

這場盛大的交接儀式發生在9月30日，也是印度教節慶「達賽節」（Dashain）第8天，阿亞塔拉在親友與信眾的擁護下，從加德滿都（Kathmandu）住家遊行至神廟宮殿，並且將在這裡度過未來數年的神聖生涯。

阿亞塔拉身穿紅色服飾，高盤髮髻，額頭繪有象徵「第3隻眼」的圖騰。成千上萬信徒排隊等候，用前額觸碰女童雙腳表達最高敬意，並獻上鮮花及金錢祈求祝福。

▲▼尼泊爾本周迎來新任「活女神」登基儀式，年僅2歲8個月大的阿亞塔拉‧夏克雅（Aryatara Shakya）正式接替前任，成為全國印度教徒與佛教徒共同膜拜的「庫瑪麗」（Kumari）女神。（圖／達志影像／美聯社）

新任活女神的父親阿南塔（Ananta Shakya）感慨表示，「昨天她還只是我的女兒，但今天她已是女神。」他透露，妻子懷孕時曾夢見自己懷著女神轉世，讓他們早就預感女兒的不凡命運。

11歲的前任庫瑪麗特里什納‧夏克雅（Trishna Shakya）2017年擔任活女神，卸任後從神廟後門搭乘轎子離開，重返凡人生活。根據傳統，女童一旦青春期來臨即被視為回歸凡人身分。

庫瑪麗傳統來自住在加德滿都山谷的尼瓦爾族（Newar）夏克雅（Shakya）氏族，在梵語、尼泊爾語和其他印度語言中，庫瑪麗意即「處女」。候選女童年齡須介於2至4歲之間，必須擁有無瑕疵的肌膚、頭髮、眼睛和牙齒，且不畏懼黑暗。

▲▼尼泊爾本周迎來新任「活女神」登基儀式，年僅2歲8個月大的阿亞塔拉‧夏克雅（Aryatara Shakya）正式接替前任，成為全國印度教徒與佛教徒共同膜拜的「庫瑪麗」（Kumari）女神。（圖／達志影像／美聯社）

儘管成為活女神為家族帶來崇高社會地位，但必須過著與世隔絕的生活，每年僅能在少數節慶時外出，導致許多女童恢復凡人生活後，難以融入家庭與社會生活。此外，根據尼泊爾民間傳說，迎娶前庫瑪麗的男人通常會早死，因此她們許多人都沒有結婚。

不過，這項傳統近年發生許多變化，現在活女神可接受私人家教，甚至擁有電視機，也能獲得政府提供的每月約110美元（約新台幣3350元）補貼。

尼泊爾庫瑪麗活女神

