社會 社會焦點 保障人權

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

記者劉邠如／綜合報導

花蓮光復鄉遭「內陸海嘯」重創，無數家庭一夕之間支離破碎。在滿目瘡痍的村落裡，近來有人看見一位滿頭白髮的中年男子，孤獨徘徊，只為尋找被洪水沖散的母親。他回憶大水襲來時，身為佛祖街首當其衝的第一戶人家，自己曾死死抓住母親的手，卻在滔天水勢中，感受到母親的愛，因為不願兒子被牽連，最後絕望放手。他回憶最後母子倆分別那一刻，他因頭部被重物擊中暈眩一秒，再回神，已經不見母親蹤影！

這名男子「阿偉」表示，洪水當天，他和母親在租來的佛祖街家中，是第一間遭受洪水衝擊的受災戶。

他回憶起當天，因為母親骨質疏鬆，行動不便，下午時，母親衣著簡單，躺在床上休息。這時他手機卻忽然跳出「紅色土石流警戒」，他因而警覺地提醒母親，「衣服趕快穿好，我們準備要離開避難了！」

當時他人還在廚房，才說完，接著就不可思議，看到一塊大石頭滾落，並聽到「空隆」撞擊的聲音，他愣住後反應過來時，立刻大喊「媽！快跑！」但這時已經來不及了，一轉頭，家裡已經混亂成一片，家具橫躺在門口，根本無法逃生。

▲▼ 獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我 。（圖／記者劉邠如攝）

▲阿偉回憶當時大水來時，和母親在洪水中被沖散，仍然難過不已 ，感慨母親是為了怕連累他，洪水中選擇放手。（圖／記者劉邠如攝）

年輕力壯的他，只好從另一個窗口爬出，來到母親房間外，當時他奮力踹破窗戶，透過窗口看見母親無助的躺在床上，當時母親還大喊「阿偉！救我！我好怕！」他當時鎮定鼓勵母親「媽！快點游過來，我會救你！」

看似當時的畫面，深刻刻印在他腦海，他比手畫腳地還原當時場景，說當時母親已經奮力爬到窗口，他想把母親拉上一層樓平房屋頂，還鼓勵她不要放棄「要快點爬上來，不然我們一起死！」

但因為母親有很嚴重的骨質疏鬆症，平時都是靠助行器行走，走個三四步，還要停下休息，這樣的體質，逃生本來就更加困難。還加上因大雨、洪水濕滑，屋頂趴不住也拉不住人，他攀在傾斜的屋頂，只能靠他一手勾著施工螺絲，一手勾著母親，邊安慰：「媽！你不要怕！我一定救你！」無奈水勢實在太強。

他描述當時，眼見母親有隨著浪，忽上忽下，脆弱又無助。且母親的手在拉扯間，讓老人家也不斷哀號「阿偉！我手好痛！」他只好放掉母親的手，改緊抓她的衣領！

但說到這時，阿偉忍不住眼眶滿是淚水，拿衣服摀住臉大哭「但她已經不理我了！她覺得沒有希望！她已經絕望了！她覺得再讓我拉著，會連我一起死，她不要，她都不理我了！」阿偉哭著說。

▲阿偉回憶和母親對話，仍難過到數度淚崩 。（圖／記者劉邠如攝）。（圖／記者劉邠如攝）

▲阿偉回憶和母親對話，仍難過到數度淚崩 。（圖／記者劉邠如攝）

儘管他當時仍不想放棄，哭著喊：「媽！我一定會救你！」但當時的他，已經感覺出母親為了不想連累他，已完全放棄逃生想法，阿偉說到這裡難過的不停重複「她已經不理我了！我怎麼叫她都沒聲音了！」。

只是沒想到，最糟的狀況，一波接著一波襲來！在水勢不停衝擊下，他原本倚靠房屋那一面牆也垮了，有如海浪的洪水，讓一個巨型冰箱，迎面而來擊中阿偉臉部，他秀出臉上的傷口，儘管已經事發近一個禮拜，臉上仍是斑紅的痕跡：「就『框』那一下，就那一秒！我暈了一下，我再回神，媽媽已經不見了！」說到這裡，淚水又是盈滿了阿偉眼眶！

阿偉說，後來，他奮力游到一棵大樹上，待了一個晚上。但當天晚上，還有四大波水流，非常湍急，當時四處都是飄散的大型物品，他記憶中，在樹上時也不停被各種物品撞擊，後腦也一度遭重物擊中。他甚至也想，自己肯定撐不過，心裡暗想：「我大概今晚就要死在這裡了！」、「媽！你等我！我馬上就來！」

由於阿偉的情境堪憐，家族長輩也非常擔心他的情況。近日也有不少在光復遇見他四處尋母的網友，將他的故事分享在社群上，大家都很擔心他過度自責，也希望相關單位能介入關心，並有專業輔導人員來協助他走過喪親之痛。大家紛紛獻上祝福「媽媽一定只是沒有聯絡方式，會順利團聚的！」、「祈天保佑讓他早日尋找到母親！」

▲▼ 獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我 。（圖／記者劉邠如攝）

▲阿偉近來只要聽到有遺體被尋獲，就會趕往確認是否是自己母親。（圖／記者劉邠如攝）

 
09/30 全台詐欺最新數據

424 1 1879 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「掐鳥」阻止硬上　她傳訊妹妹「快救我」後墜樓
潰壩後河床地勢變高！2村不適合居住　徐臻蔚盼遷村
白髮婦「為何固執搶1位子」　社工曝背後原因：不是她可以控制
獨／逼哭全網白髮男找到了！　四處尋母淚崩：她喊阿偉救我
美國政府正式關門停擺　影響一次看
快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩
增至69死　宿霧宣布進入「災難狀態」
黃國昌認合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

潰壩後河床地勢抬高不適居住　光復2村規劃遷村

潰壩後河床地勢抬高不適居住　光復2村規劃遷村

花蓮縣府9月30日晚召開第14次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議，由縣長徐榛蔚主持，並由行政院政務委員季連成、行政院顧問李孟諺、水利署署長林元鵬及相關部會共同出席討論。徐榛蔚指出，光復鄉太平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，不僅住家難以修復，大規模社區與農田遭淹沒，鄰近河床地勢抬高，為確保居民長久安居，會議上特別向中央爭取設置中繼宅並研議遷村計畫。

控八炯去災區帶發電機拍片遭提告！　童仲彥還原過程嗆：法院見

控八炯去災區帶發電機拍片遭提告！　童仲彥還原過程嗆：法院見

韓YTR金針菇也去救災「給鏟子超人5提醒」

韓YTR金針菇也去救災「給鏟子超人5提醒」

載滿救援裝備「刺青男騎車」奔花蓮！追焦照曝

載滿救援裝備「刺青男騎車」奔花蓮！追焦照曝

「台灣唯一炫富」卻不討人厭　網點名吊車大王！原因曝光

「台灣唯一炫富」卻不討人厭　網點名吊車大王！原因曝光

