社會 社會焦點 保障人權

獨／悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

記者賴文萱、陳宏瑞／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪溢流重創光復鄉，住在重災區佛祖街的72歲的陳姓阿伯，當時透過「下潛泥水+長棍插泥」逃過死劫，然而，被安置在收容中心至今，他仍心繫佛祖街的家，天天徒步花40分鐘以上走回家看狀況。中秋節就要來臨，但無奈的是，陳阿伯卻無家可歸，他的家仍深陷泥海之中，感嘆想回家成了「不可能的任務」。

▲▼佛祖街災民阿伯，天天徒步40分鐘望家園。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲佛祖街災民阿伯，天天徒步40分鐘望家園。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼佛祖街阿伯「下潛泥水」逃死劫，中秋想回家成「不可能的任務」（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳阿伯講述從佛祖街逃生過程，直呼以後要改名「陳重生」。（圖／記者陳宏瑞攝）

住在這次洪水來襲重災區的佛祖街，72歲阿伯陳智森回憶當時自己正在家中滑手機，突然感覺到腳邊怎麼有水，才覺得奇怪，不到5秒鐘，洪水就大量灌進家門，幾秒鐘內淹到天花板。

▲▼佛祖街阿伯「下潛泥水」逃死劫，中秋想回家成「不可能的任務」（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼陳阿伯講述從佛祖街逃生過程，住家遭泥水灌入至少達120公分以上。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼佛祖街阿伯「下潛泥水」逃死劫，中秋想回家成「不可能的任務」（圖／記者陳宏瑞攝）

還好陳阿伯尋到空隙，不想就這樣等死，深吸一口氣後潛入水中，從門口游了出去。不過，門外水流更是湍急，連站都站不穩，他到處尋找可以抓的東西，最後被他找到一根2公尺長的木棍，他就抓著木棍，一邊用棍子捶地輔助，游到對面30公尺外的堤防爬上去避難。

▲▼佛祖街阿伯「下潛泥水」逃死劫，中秋想回家成「不可能的任務」。（圖／陳智森提供）

▲▼佛祖街阿伯「下潛泥水」逃死劫，中秋想回家成「不可能的任務」。（圖／陳智森提供）

▲▼陳阿伯被安置在收容中心，天天徒步回家看家園，但房子仍被埋在泥沙之中。（圖／陳智森提供）

▲▼佛祖街阿伯「下潛泥水」逃死劫，中秋想回家成「不可能的任務」。（圖／陳智森提供）

▲▼佛祖街阿伯「下潛泥水」逃死劫，中秋想回家成「不可能的任務」。（圖／陳智森提供）

後來陳阿伯一路摸黑走防汛道到大同村，等到上橋後遇到搜救隊才獲救，那時已經過了13個小時，甚至一度被列為失蹤名單之中。陳阿伯說，他13個小時滴水未進，是憑著強烈的求生意志才成功躲過死劫，更苦中作樂說，之後應該要去改名，該叫做「陳重生」。

▲▼佛祖街阿伯「下潛泥水」逃死劫，中秋想回家成「不可能的任務」（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼陳阿伯回不了家，哀嘆「還要等多久」。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼佛祖街阿伯「下潛泥水」逃死劫，中秋想回家成「不可能的任務」（圖／記者陳宏瑞攝）

陳阿伯後續被安置在縣府的收容中心，但仍心繫他在佛祖街的家及家當，天天從收容中心徒步花40分鐘以上走回家看狀況，但因為佛祖街受創實在太嚴重，他的家仍被深埋在泥沙之中，淤泥高達120公分，至今無法開挖，每每都是失望走回收容中心。

如今中秋節就要到來，陳阿伯無家可歸，一度對著縣府人員爆氣，「還要等多久，已經等很多下了，不是只有一下下」，他擔憂恐成被遺忘的受災戶，想回家幾乎成了「不可能的任務」。

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

