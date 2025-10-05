快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

▲氣象署觀測，哈隆颱風今晨2時中心位置在台北東方2220公里之處。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署表示，原位於硫磺島附近海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為今年第22號輕度颱風「哈隆」。氣象署預報員曾昭誠指出，預估其最有機會往日本南方海面前進，但不確定性還很大，可能要等到周二、周三才會比較明朗。

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周一恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨；周二東北風增強，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區整天有不定時局部短暫陣雨，午後中南部有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

曾昭誠說，周三、周四東北風影響，迎風面地區降雨擴大，大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、各地山區有局部短暫雷陣雨；周五、周六東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。

曾昭誠提到，哈隆颱風最有機會往日本南方海面前進，預估接近琉球群島，有機會北轉往日本方向，但這段期間的不確定性還很大，可能要到周二、周三才會較明朗；而若其未來發展好的話，強度有機會達到中度颱風。

▼最新哈隆颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

