哈隆上看中颱「3可能路徑」　這條機率最高

▲哈隆颱風的3條可能路徑。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩分析，哈隆颱風的3條可能路徑！他表示，目前初步預估，第2條路徑「朝日、韓前進」發生機率較高。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，原第25號熱帶性低氣壓，已於今晨2時升級成今年第22號颱風「哈隆」，由於即將進入一個垂直風切小（10至15節），以及海溫高（29至30度）的海域，非常適合其再繼續增強、發展。

林得恩說，哈隆所處大氣環境條件良好，預測未來將穩定增強，強度至少可達中度或以上的颱風等級，後續颱風將循環境駛流場的導引下，繼續向西轉西北方向前進。

▼最新哈隆颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



林德恩指出，第1條路徑，若太平洋高壓勢力較為東退，哈隆颱風就會跟著提早北轉，日本是最可能的前進目標；第2條路徑，若太平洋高壓勢力仍然穩定維持，準哈隆颱風行進路徑將採拋物線方式，朝日、韓前進。

林得恩表示，第3條路徑，若太平洋高壓西伸非常明顯，颱風路徑將更南壓，最有可能會從台灣東北部外海通過，這也是對台灣影響最大的一條路徑；目前初步預估，第2條路徑發生機率較高，不過，時間尚久，環境條件仍在調整，可以繼續追蹤監測與關注。