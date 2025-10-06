　
國際

川普：加薩停火談判將進行數日　盧比歐籲以軍暫停轟炸

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普5日表示，有關落實加薩走廊停火的談判已經啟動，預料將持續數日。他在白宮受訪時指出，目前談判進展順利，樂觀其成；國務卿盧比歐（Marco Rubio）則提醒，以色列若希望人質順利獲釋，空襲行動必須暫停。

川普向記者表示，「他們現正在進行談判，談判已經開始，會持續幾天……再看看結果如何，不過我聽說進展相當順利。」此前CNN對他發出的簡訊提問中，被問到以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是否同意終止加薩軍事行動時，他也明確回覆「是」。

本輪談判預計在埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）進行，由以色列與巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（Hamas）雙方代表參與。納坦雅胡日前曾表示，他希望加薩境內的人質能在數天內獲釋。

此次談判源於哈瑪斯對川普提出的停戰路線圖做出正面回應。根據該計畫，雙方將展開以人質交換為核心的安排，內容包括以色列自加薩撤軍、哈瑪斯釋放以方人質，以及以方釋放巴勒斯坦囚犯。

盧比歐在接受CBS《面對全國》（Face the Nation）訪問時表示，為了讓人質釋放得以進行，以色列的空襲行動勢必得先停止。他指出，「我想以色列和每一個人都認同，不可能在轟炸持續時釋放人質，所以空襲必須先停止。」

盧比歐也在稍後接受NBC《會晤新聞界》（Meet the Press）節目訪問時坦言，未來加薩地區的治理與哈瑪斯解除武裝，仍將面臨諸多後勤挑戰。他強調，「你不可能3天之內就在加薩建立一個不屬於哈瑪斯的政府架構，我意思是，這需要一些時間。」

川普則在CNN簡訊中表示，他預計不久後就能確認哈瑪斯是否真心願意邁向和平，並警告如果哈瑪斯拒絕交出對加薩的控制權，將面臨「徹底消滅」的命運。

10/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

川普：加薩停火談判將進行數日　盧比歐籲以軍暫停轟炸

川普：哈瑪斯不交出加薩　將徹底消滅

川普：哈瑪斯不交出加薩　將徹底消滅

美國總統川普近日接受《CNN》節目主持人塔柏爾（Jake Tapper）詢問時強硬表示，若巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）拒絕放棄對加薩的控制權，將面臨「徹底消滅」的下場。

川普加薩盧比歐以色列以哈戰爭北美要聞

